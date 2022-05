Marisol Terrazas revive el HORROR del día en que su hija fue abusada

México. El día en que Marisol Terrazas se enteró que su hija fue presuntamente abusada ha sido uno de los peores en su vida y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante relata cómo se dio el horrible hecho.

Marisol Terrazas, exintegrante del grupo Los Horóscopos de Durango, cuenta detalladamente a Infante cómo se enteró del abuso que un hombre cometio contra su hija, algo que a ninguna de las dos se les olvidará nunca de cuya situación han aprendido a salir tomando terapia y apoyándose.

Marisol, cantante de temas como Antes muerta que sencilla y Dos locos, señala que su hija fue víctima presunto abuso en manos de su exesposo, y de ello habló por vez primera durante 2006, cuando la cantante ya era famosa con su música en el regional mexicano.

Marisol Terrazas. Foto de Instagram

Marisol Terrazas recuerda que su hija fue víctima de un depredador, pues él tenía 30 años y la niña 11 de edad y el sujeto la manipuló como quiso para hacerle creer que estaban enamorados.

“Lo descubrí el día de mi cumpleaños y muy de casualidad. Mi hija escribió una carta, pensaba que estaba enamorada de él y sólo tenía 11 años. Él era un hombre de 30 años.”

Marisol comenzó a ver a su hija comportarse de manera extraña, la observaba también: "Uno como mamá tiene un sexto sentido, él me caía súper mal no sé por qué. Algo de él me dio asco y nunca supe el porqué”.

Aunque Marisol Terrazas interpuso una denuncia en Denver, Colorado, no prosperó, puesto que las autoridades jamás hicieron nada al respecto.

Marisol fue integrante durante varios años del proyecto musical Los Horóscopos de Durango, junto a su hermana Vicky Terrazas, pero ambas hicieron público a finales de 2021 que el grupo desaparecía y comenzaron en solitario una carrera como cantantes.