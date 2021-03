Marissa Mur está de estreno con Aquí me tienes

Mazatlán, Sin.- Sin duda alguna, la música es una forma de expresar todo tipo de sentimientos.

La sonorense Marissa Mur es una de las cientos de artistas que utilizan este elemento artístico para expresarse y hacer sentir a sus fans increíbles emociones positivas a través de sus letras. El viernes pasado se estrenó Aquí me tienes, una composición propia que invita a todos a bailar.

La compositora debutó en la industria de la música en el 2015, con el tema, Sin remedio, que forma parte del soundtrack de la película mexicana, Cómo cortar a tu patán.

En 2017 lanzó la melodía Darlo todo, la cual ganó gran popularidad rápidamente. Ahora, después de un periodo de dedicarse a su persona, lanzó su nueva canción, la cual formará parte de su tercer disco. La pieza está tomando rápidamente aceptación por parte de sus seguidores y hasta el momento ya supera las 50 mil reproducciones.

Una joven enamorada con vestuarios coloridos se puede apreciar durante los más de dos minutos que tiene de duración el video. La pieza que invita a bailar a quienes la escuchan habla de una personas que no deja de pensar en su ser amado.

Para la cantautora, los colores también son una forma para expresar sus sentimientos, por ello decidió que el video estuviera lleno de color.

Alan Saucedo fue el productor encargado de la pieza visual y el puertorriqueño Harold Wendell hizo posible la música haciéndola del total agrado para Marissa y sus fans.

Como es la modalidad actualmente con los artistas, Marissa empezó a sacar los sencillos del nuevo disco y este es el tercero.

En el materia incluirá los temas Que te vaya bonito y De vez en cuando, ambas estrenadas el año pasado, cada una con más de un millones de reproducciones en Spotify.

Además está trabajando en las nuevas piezas que se podrán escuchar en pocos meses, y aunque no reveló nombres, adelantó que en la misma producción incluirá algunas colaboraciones.

Aunque se pudiera pensar que como es compositora utilizó el tiempo de confinamiento para crear nuevas canciones, esto no fue así, ya que decidió aprovechar el momento para centrarse en su persona.

“Fue complicado, pero más que estar haciendo canciones, me di el tiempo para leer poemas, porque me gusta mucho leer libros de poemas, para estar conmigo, en un aparte muy espiritual. Porque de repente siento que vamos como en el día a día y a veces se nos olvida cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, me di mi espacio. Sí salieron algunas canciones, pero también como que me enfoque más en Marissa, mi persona, no tanto como la artista.”