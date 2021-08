Marissa Mur le canta con amor a Los Ojitos de aceituna

A través de la autenticidad y frescura de sus canciones, la artista sonorense Marissa Mur busca que su música llegue al público para tocar sus corazones y una prueba de ello es precisamente su nuevo sencillo, Ojitos de aceituna, un tema de amor que grabó en colaboración con el gran cantautor chileno Gepe. En entrevista por vía telefónica, Marissa brindó más detalles de este sencillo y adelantó que ya está trabajando en lo que será su próximo material discográfico.

Ojitos de aceituna

Hace dos semanas se estrenó Ojitos de aceituna, un tema de amor que también tiene videoclip. “Este nuevo sencillo me tiene muy emocionada porque cuenta la historia de amor cósmico y de una persona que te lleva a vivir un sentimiento bonito. Además, te llena de luz tu vida. Ojitos de aceituna es una canción para dedicar y el video tiene en la parte visual ese toque vintage con ritmos antiguos. La verdad, no había hecho una fusión con chachachá, pero siento que la colaboración con Gepe sumó mucho a la canción porque transmite esa vibra de estar enamorados, además que su voz y la mía armonizaron muy bonito y fue él el artista perfecto para la canción. El tema lo compuse junto con David Aguilar y la gente lo ha recibido muy bien y eso es lo bonito que puedo entrar al alma de las personas a través de una canción.”

En 2022 estrenará su tercer disco

A la par de la promoción de este sencillo, Marissa Mur también trabaja en la composición de más temas y en una semana entrará al estudio para grabar el tercer disco, que va a salir el primer semestre del próximo año.

“Me tiene muy contenta el tercer disco que voy a lanzar porque es un disco muy colorido, con una fusión de pop, con ritmos caribeños y será un disco muy bailable. También me tiene feliz de poder cantar estos géneros que aunque no están en mis raíces, siento que se me han dado muy bonito y de manera natural.”

La cantante confesó que el disco tiene pensado lanzarlo en las plataformas digitales, pero también habrá algunas ediciones especiales en físico. En cuanto los temas, detalló que la mayoría son de amor, ya que la idea es que cuando la gente las escuche les ayude a olvidarse de sus problemas y la pase bien, además de que cuando vayan a verla en un show en vivo, bailen con ella.

Agradece a Dios por la inspiración para hacer música

Más allá de llegar al corazón de la gente con su música, las canciones de Marissa Mur también han sido temas de importantes series y películas mexicanas, entre ellas, Madre solo hay dos, Cómo sobrevivir soltero y La boda de la abuela.

“Es muy bonito que la música se combine con el cine o la actuación, porque aunque están conectados, son mundos distintos. Nunca imaginé que desde mi primer disco mis canciones les fueran a gustar para tema de película y es que lo bonito que tiene la música es que no tiene tiempo y no pasa de moda. Creo que las canciones llegan en el momento indicado y cada una tiene su destino. En lo particular, a mí, la música me ha llenado, salvado y me ha inspirado, y desde que me llegó mi primera guitarra, a los 8 años, en una Navidad, no la pude soltar.”