Marjorie De Sousa enamora con traje blanco que refleja elegancia y belleza

México.- No es sorpresa que la venezolana, Marjorie De Sousa deje a todos enamorados en redes sociales, y es que a sus 40 años de edad luce plenamente bella y sobre todo muy feliz. Recientemente la actriz originaria de Caracas, Venezuela, publicó una nueva fotografía en su cuenta de Instagram que desató toda una locura entre sus seguidores, dejando ver algo de su escultural cuerpo pero sin sobrepasar la elegancia.

La ex pareja de Julián Gil, logró resaltar su elegancia y belleza con un vestido blanco de ensueño. En la imagen se le puede ver posando desde una silla con un rostro atrevido, mientras viste el ilustre atuendo, además de un par de lujosas zapatillas color turquesa que simplemente hacen una combinación perfecta de colores.

De su cabello no podríamos esperar menos, ese rubio que a todos conquista no fue la excepción esta vez. Además que pudo lucirlo con algunos accesorios. Por si fuera poco, sin sobrepasar los límites de la elegancia, dejó ver sus torneadas. Como todos sabemos, Marjorie De Sousa siempre se ha preocupado por mantener su figura, por lo regular la vemos siempre ejercitándose y sobre todo llevar una alimentación adecuada.

Con motivo de las fechas decembrinas, la actriz escribió un mensaje para todos sus seguidores. "En ésta época navideña te deseo mucho amor y felicidad, se lee en la descripción de la fotografía que alcanzó casi las 60 mil reacciones en cuestión de horas y que desató gran cantidad de mensajes por parte de los usuarios, quienes no dejaron pasar la oportunidad para recordarle lo hermosa que es.

!Ay Dios que Belleza de Mujer¡". "A mi también me pueden desear que no aumenté de peso porque no me pienso aguantar las ganas jaja". Que Preciosa Princesa, si me encantó tu nuevo sencillo, lo ame, no puedo parar de escucharlo. Te Adoro...Feliz viernes". "¡Si!, Burrito Sabanero de Mati y tu, será la canción que escucharemos esta navidad en mi casa", fueron algunos comentarios de sus seguidores.