Marjorie de Sousa contraataca a la ex miss universo Alicia Machado

Luego de que la ex Miss Universo Alicia Machado despotricó fuertemente contra Marjorie de Sousa, la ex de Julián Gil no se quedó callada y reaccionó a los ataques.

Confía ����❤️�������� Una publicación compartida de Marjorie De Sousa � (@marjodsousa) el 21 Ago, 2018 a las 8:45 PDT

Anteriormente Alicia Machado aseguró sentir vergüenza de lo ocurrido con el pleito legal que Marjorie de Sousa mantiene con su expareja y padre de su hijo, el actor Julián Gil.

En sus redes sociales, Alicia Machado comentó sobre Marjorie de Sousa:

Dios, pobre bebé. Me avergüenza. Si algo tenemos las madres latinas y en especial la venezolana es que somos demasiado madres para criar a nuestros hijos.

“Los niños crecen y se dan cuenta de todo. Que alguien la haga reaccionar, aquí y en cualquier lugar del mundo lo que le está haciendo a su propio hijo se llama maltrato infantil, emocional y físico a ese bebé”.

De igual manera la también cantante se ofreció a ayudar de Marjorie mediante su fundación. Pero todo parece indicar que las opiniones expresadas por su compatriota, no fueron del total agrado de Marjorie de Sousa.

Durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, Marjorie comentó: “que se ocupen de sus vidas, la arreglen y luego opinan de la mía”.