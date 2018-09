Marjorie, de nueva cuenta hace fuerte acusación sobre Julián Gil

Ante la ausencia de Julián Gil en el centro de convivencia familiar de la Ciudad de México este fin de semana, Marjorie de Sousa lamentó que su expareja juegue con el tiempo y emociones de su hijo Matías.

Así lo declaró Majorie de Sousa a su salida de dicho lugar:

No puede ser que este señor siga faltando; ¿ustedes saben lo que es ver a mi hijo esperando a su padre y que éste no llegue?, no puede ser que siga jugando con el tiempo y las emociones de mi hijo, no se vale que siga mintiendo.