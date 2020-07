Marjorie de Sousa canta "Equivocada" de Thalía en medio de su batalla legal con Julián Gil

Usando un llamativo y amplio vestido verde, Marjorie de Sousa mostró sus dotes musicales al interpretar un conocido tema de Thalía. El video musical lo compartió en su canal de YouTube, recibiendo entre elogios y críticas. "Los invito a disfrutar conmigo las versiones acústicas de 'Equivocada' y 'Un Poquito Tuya', lo hice con mucho amor para ustedes. Cabe mencionar que este número musical de la ex pareja sentimental de Julián Gil, se realizó para el "Pride San Francisco 2020".

Marjorie de Sousa compartió con sus seguidores esta sesión musical en medio de su batalla legal con Julián Gil, a quien pretende quitarle la patria potestad de su hijo Matías Gregorio. Muchos usuarios de redes sociales se han preguntado si al cantar "Equivocada" de la artista mexicana Thalía, la actriz se la estaba dedicando al padre de su hijo. Una parte de este conocido tema dice:

Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones porque se que va a doler y hoy pude entender, que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste.

Marjorie de Sousa comparte varias fotos en su cuenta de Instagram @marjodsousa usando el outfit que eligió para el video musical que realizó con la canción "Equivocada" de Thalía.

Aunque Marjorie de Sousa desactivó los comentarios en su video en YouTube, en su cuenta de Instagram sus seguidores dieron su opinión por su interpretación de la canción "Equivocada" de Thalía. "❤️Bella, me encanto tu tema, tu voz, tu armonía y cómo creciste bien", "me encantó", "siempre sonríe te ves hermosisima, me Me gustaron muchísimo tus canciones, te quedaron padrisimas", "eres la más preciosa y una guerrera", son algunos de los elogios que recibió la ex de Julián Gil, con quien desde hace ya un tiempo, tiene una pelea legal por la manutención y custodia de su hijo.

Tras la interpretación que hizo Marjorie de Sousa del tema de Thalía, la hermana de Julián Gil no dudó en atacarla a través de redes sociales. Patty Ramosco expresó primeramente al respecto: "digna de lástima". Posteriormente hizo uno de un fragmento de la canción "Equivocada", específicamente el coro, para enviarle este mensaje a la actriz de origen venezolano.

Marjorie de Sousa canta: "porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver", a lo que la hermana de Julián Gil comentó en un post en su feed de Instagram: "gracias por recordárnoslo, siempre lo hemos sabido".

Julián Gil recibe amenazas de muerte supuestamente de parte de Marjorie de Sousa

Anteriormente en una entrevista para TVyNovelas, Patty Ramosco dio a conocer que el actor supuestamente ha recibido amenazas de muerte. "Lo que pasa es que hay otros problemas de trasfondo, como son amenazas serias hacia la vida de Julián, amenazas graves que han hecho que tengamos que estar un poco más silentes en el caso, y tenemos que aceptar, por el momento, hasta que las cosas se puedan aclarar dentro un juzgado, que, como saben, la corrupción es terrible. Han sido amenazas de parte de sus emisarios, en nombre de ella".}

Dentro de las evidencias tenemos grabaciones que, llegado el momento pertinente, vamos a sacar; espero que no sea un momento en que ocurra una desgracia, pero de ser necesario, en determinado momento de este proceso que sigue corriendo, se van a hacer públicas.

"De hecho, una de las razones por las que Julián está en Miami es para evitar, justamente, que esas cosas continúen y tomar un poco de protección, entonces, no me gustaría ahondar en más detalles de ese tema", contó la hermana de Julián Gil. Cabe mencionar que el actor ha expresado su sentir en sus redes sociales, tras las intensiones de Marjorie de Sousa, sobre quitarle la patria potestad de su hijo Matías.

