Marjorie de Sousa causa polémica por defender a migrantes

La actriz venezolana Marjorie de Sousa utilizó las redes sociales para declararse a favor de los migrantes, ya que como muchos artistas, ella tuvo que dejar su país para buscar oportunidades en México y Estados Unidos.

Dibujando momentos que se guardan en el ❤️ los ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/m54zZaeDFC — Marjorie de Sousa (@MarjoDSousa) 13 de diciembre de 2018

A través de sus redes sociales, Marjorie de Sousa manifestó su apoyo a este grupo de personas migrantes comentando:

De mi país muchos salieron buscando un futuro mejor para sus familias, así como muchos llegaron cuando en Venezuela se vivía bien, no todos somos criminales, ni ladrones.

De mi país muchos salieron buscando un futuro mejor para sus familias ❤️ así como muchos llegaron cuando en venezuela se vivía bien���� no todos somos criminales, ni ladrones.���� Gracias a todos los países que hoy nos abren las puertas para poder sobrevivir y comenzar de cero.���� — Marjorie de Sousa (@MarjoDSousa) 21 de enero de 2019

"Gracias a todos los países que hoy nos abren las puertas para poder sobrevivir y comenzar de cero”, comentó Marjorie de Sousa.

Dicho mensaje de la actriz Marjorie de Sousa, ha provocado división entre los usuarios de redes sociales, pues mientras algunos la apoyan, otros se han manifestado en su contra, incluso le hacen mención del problema que tiene con el padre de su hijo.

"Y tú retenido a tu hijo para que no vea a su padre y todo por tu capricho del billete”, escribió un usuario a Marjorie, pero otra tuitera la defendió: “ella mantiene a su hijo porque el papá es un tacaño, además no ve al hijo porque no le da la gana. No sea tan estúpido”.

Así ��������❤️������������������������

Gloria al bravo pueblo

que el yugo lanzó

la Ley respetando

la virtud y honor.



I



Abajo cadenas

gritaba el señor

y el pobre en su choza

libertad pidió

a este santo… https://t.co/ZfV7LQhkTR — Marjorie de Sousa (@MarjoDSousa) 23 de enero de 2019

En general, la actriz recibió criticas favorecedoras a sus comentarios, aunque el debate sobre la situación política y social que se vive en su natal Venezuela no se hizo esperar.