Marjorie de Sousa con bata traslucida revienta las redes con su cuerpazo

Marjorie de Sousa de 40 años de edad vuelve a desatar la locura por el cuerpazo de diva que se carga, prueba de ello fue la bata en color negro traslúcida que se puso para una foto con la cual dejó a más de uno con el ojo cuadrado debido al físico que recuperó la mujer originaria de Venezuela a quien siempre le ha gustado verse muy bien ante la cámara.

Fueron más de ochenta mil likes los que logró la Marjorie de Sousa, en la foto, donde se le ve con una cabellera única, además la pose que se carga la guapa mujer dio mucho de que hablar, pues se miraba como una verdadera diosa, pues siempre ha sido bien sabido las curvas que se carga la artista las cuales recuperó durante todo un año pues el trabajo, además de cuidar de su hijo, se lo impedía.

"Que hermosa mi Ángel de cielo y mi corazón", "Oh que bella mujer eres estás espectacular te amo besos mujer bonita", "Hermosa ayer terminé de ver ser bonita no basta excelente novela saludos desde Venezuela", "Wow!!! Impresionante la tonalidad de la luz. Dios y la Virgen te bendigan", le escribieron a Marjorie de Sousa en la foto que compartió.

Algo que Marjorie de Sousa recalcó en la foto es que ama demasiado el sol, pues para ella es el mejor filtro de todos, además se siente muy feliz por todo lo nuevo que se viene este 2021, ya es que es bien sabido que la venezolana trabaja demasiado para darle todo a su hijo, pues a pesar de que cuenta con pensión alimentaria por parte de Julián Gil, ella quiere lo mejor para el menor,

Regresando con Julián Gil, la batalla legal que tuvo la actriz con el padre de su hijo desde hace poco más de dos años, por fin terminó, aunque no fue muy amistosa, pues tras haberse quedado con la patria potestad del menor, la hermana de Julián Gil, se le fue con todo a la artista tachándola de querer solamente el dinero del actor para su conveniencia.

A pesar de que el pleito ya terminó las redes siguen juzgando la manera en como llevaron los actores el pleito mediático el cual estuvo rodeado de dimes y diretes, además muchos se molestaron principalmente con la actriz, quien pocas veces dio la cara a los medios contrario a Julián Gil quien respondía todo lo que los medios le preguntaban en cuestión del caso.

Marjorie de Sousa con una bata negra desató la locura/Instagram

Hablando del plano amoroso, se dice que Marjorie de Sousa ya está estrenando galán, se trata de Vicente Uribe, un empresario que quiso a la actriz para que fuera imagen de su restaurante, pero al parecer la cita de negocios se vio como un plano más romántico, por lo que ambos comenzaron a salir, aunque la artista no ha querido decir nada sobre la relación.

Por su parte Julián Gil fue interrogado por la prensa para saber que opinaba sobre el romance de Marjorie de Sousa con el empresario y la respuesta dejó a varios sorprendidos, pues de una manera muy madura confesó que su ex pareja también está en su derecho de encontrar el amor, además quiere que su hijo Matías tenga una figura paterna, pues él no se la pudo dar.

Pues mira muy contento, creo que ella tiene el mismo derecho que yo de ser feliz no a todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien el amor o a ver que en ese sentido muy contento, creo como siempre he dicho desde el día uno aunque las cosas no se han dado como uno quiere, pues yo creo que las cosas el tiempo las va acomodando, dijo Julián Gil.

Cabe mencionar que Julián Gil encontró el amor en la conductora Valeria Marín de 29 años de edad, quien se ha encargado de hacer feliz al histrión en todos los sentidos, pues en redes lo demuestra.