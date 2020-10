Marjorie de Sousa de lo más sensual tras quitarle la patria potestad de Matías, a su ex Julián Gil

Luego de meses y meses de batalla legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, la actriz venezolana salió victoriosa y logró quitarle la patria potestad de su hijo Matías Gregorio, a su ex pareja sentimental Julián Gil. Hasta el momento la también modelo de 40 años de edad, no ha comentado nada al respecto.

En sus redes sociales Marjorie de Sousa se ha mostrado de lo más sensual, al lograr su cometido de quitarle la patria potestad a Julián Gil. Recientemente publicó un video donde realiza una caminata mientras luce su anatomía, sobre todo su trasero. Sus seguidores la llenaron de piropos y halagos, sin embargo, hubo personas que arremetieron con todo en contra de la actriz, entre ellas, la hermana de Julián.

Patricia Ramosco compartió este video de Marjorie de Sousa en su feed de Instagram, describiendo a la actriz como una mala madre. "Que lamentable verte en pleno esfuerzo de desviar la atención de algo real y firme aunque insistas en negarlo, dejaste a tu propio hijo huérfano de un padre vivo.

Con tus influencias oscuras le robaste descaradamente a Julián, mi hermano, la patria potestad y a Mati el derecho de estar con su papá. Y eres tan básica y estás tan vacía que solo se te ocurre este videito sexual y barato, que será otra vergüenza eterna en el verdadero diario de Matías Gil.

La hermana de Julián Gil señaló a Marjorie de Sousa: "cuanto dolor has causado y causarás cuando él (su hijo) pueda entender y ver lo soberbia, corriente y mala, que tiene por 'gran madre', falta de dignidad y valores reflejados en el trasero. ¿No es más fácil dar la cara y plantarte frente al mundo y decir las cosas como son? ¿Qué ocultas? Se te siguen cayendo todas y cada una de tus mentiras, descarada, mala madre".

Julián Gil asegura que le quitaron la patria potestad, no la perdió

Por otra parte, a su regreso de sus vacaciones de Turquía, Julián Gil expresó en sus redes sociales: "acabo de salir del tribunal y tengo la sentencia en mi mano, es una sentencia real, firme, no como dijeron que no era firme. A mí me han visto ya la cara casi cuatro años, la voy a leer tiene 245 páginas y hablaré al respecto y sí perdí la patria potestad, no la perdí, me la robaron".

Tras confirmar que había perdido la patria potestad de su hijo Matías, el actor habló por primera vez sobre esta situación ante las cámaras de Televisa Espectáculos, "como hemos dicho, Matías es hoy en día huérfano de un padre vivo, yo estoy vivo y yo siempre he querido fungir como padre, un padre presente, a mi se me ha desvinculado completamente del niño, de su vida, desde su crianza". Evidentemente dolido y afectado por todo esto, explicó su postura ante una posible apelación de esta sentencia ganada por Marjorie de Sousa: "apelar sería innecesario, ahora sí es muy sencillo, ella tiene mi teléfono, ella sabe dónde estoy, lo único que tiene que hacer es llamarme y decirme: 'Julián ven a compartir con Matías'".

Sobre tener que seguir pagando la manutención de su hijo Matías, Julián Gil aseguró: "yo con ese tema no tengo ningún problema, yo hasta el día de hoy se ha pagado la pensión y se seguirá pagando". Asimismo ante las cámaras del programa de televisión antes mencionado, el actor le mandó este claro mensaje a su ex Marjorie de Sousa: