Marjorie de Sousa deja en claro que Julián Gil es un incumplido

Una vez más Marjorie de Sousa y Julián Gil, dieron de que hablar ante la prensa, ya que la actriz habló de la supuesta manutención que debería pagar el actor a su hijo, pues fue lo que estipulo el juez hace algunos meses para arreglar un poco sus indiferencias.

"Yo creo que deberían preguntárselo a mi abogada porque yo tengo entendido que no, pregúntaselo a mi abogada que no, pero tengo entendido que no", dijo Marjorie para Suelta la Sopa sobre el proceso que debe cumplir su expareja.

Recordemos que el juez dictaminó que el actor deberá dar el veinte por ciento de su salario para la manutención de su hijo, pero la actriz dejó en claro que el histrión no se ha hecho responsable por lo que una nueva guerra se podría avecinar entre los dos famoso.

Para los que no recuerdan el pleito entre ambos ya lleva cais dos años pues cuando ambos finalizaron su relación comenzaron una batalla legal por la custodia de su hijo por lo que dicho escándalo causó gran polémica en el mundo de la farándula, pues ambos famosos se dieron con todo ante las cámaras.

El escándalo más reciente fue el mensaje que lanzó el argentino por medio de Facebook, donde menciona a su hijo y explica que en su momento el sabrá la verdad de lo que ha pasado durante todo este tiempo.

"Estoy aquí haciendo este video porque sé que, en su momento, estoy seguro hijo mío, lo vas a ver y lo hago para que quede evidencia de todo lo que ha estado pasando, estoy seguro que vas a crecer con una historia totalmente diferente a la historia que es, una historia llena de mentiras, de falsedades, de calumnias y una historia de sucesos con la única intención de separarnos", dijo Gil en sus redes.