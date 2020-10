Marjorie de Sousa despreocupada sobre lo que se diga de ella

Marjorie de Sousa de 40 años una vez más demostró que todo lo que se diga sobre ella, la tiene sin cuidado, pues no le teme a las represalias y mucho menos a los ataques que ha recibido en redes sociales después de que la actriz se quedara con la patria potestad de Matías dejando fuera a Julián Gil, padre del menor que también peleaba por ella.

En redes sociales se pueden ver varios ataques que ha recibido Marjorie de Sousa por parte de los haters e incluso de la misma hermana de Julián Gil, la señora, Patricia Ramosco, quien ha arremetido en varias ocasiones en contra de Marjorie de Sousa, pues la ha llamado mentirosa, además asegura que manipula todo a su favor, con tal de ver en problemas a su hermano Julián Gil.

Díganle a la señora que no se preocupe Que no se preocupe que su cheque mensual le llegara sin falta ...al fin lo que dijimos desde el día 1 todo era un tema económico Matías siempre fue y será un cheque al portador ... Querido MATI el día que puedas tomar tus propias decisiones acá te estará esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad, le escribió Patricia a Marjorie de Sousa el día que ganó la patria potestad del menor.

Mientras tanto Marjorie de Sousa quien es de origen venezolano lejos de ponerse a contestar las agresiones por parte de todas las personas, con quien no se lleva del todo bien, prefiere enfocarse en sus nuevos proyectos los cuales van destinados al mundo del espectáculo, donde le ha ido de maravilla a la rubia.

Uno de los trabajos más recientes de Marjorie de Sousa fue en ¿Quién es la Mascara?, donde la actriz se caracterizó de banana y dejó a todos en jaque, pues nadie se imaginó que la estrella de televisión fuera ser parte de dicho proyecto en el cual asegura se divirtió bastante.

Además Marjorie de Sousa agradeció la oportunidad que le dieron pese a todos los escándalos que ha atravesado desde que se separó de Julián Gil con quien enfrentó una batalla legal por años la cual fue ganada por ella, dejando en claro que seguirá adelante ante todo.

Marjorie de Sousa una mujer muy valiente y fuerte/Instagram

¡Gracias infinitas por dejarme vivir esta aventura!!! Fui muy feliz por poder disfrutar a mi banana hermosa, dulce, soñadora, amorosa te amo mi banana por siempre, gracias Mati por ayudarme y reírnos juntos con esto. De nuevo niña, de nuevo aquí. Gracias @foxmuller29 y @quieneslamascara por enseñarme tanto a Mi maestra Ximena por guiarme en cada tema musical, también a Fede y todo su equipo de grabación por ponerle candela y bailar esto juntos.

"Equipo de #banana los amoooo y gracias con todo mi corazón. Gracias @alepalomera1 y @mediaconceptspr por siempre estar", finalizó Marjorie de Sousa en su mensaje con el cual se despidió del programa donde se divirtió bastante con las pistas que dio para que los investigadores dieran con su identidad.

Marjorie de Sousa no solo ha tenido que lidiar con los problemas ligados a Julián Gil, pues se ha tenido que separar en varias ocasiones de su hijo Matías, pues la actriz ha tenido que viajar en varia ocasiones a Estados Unidos para trabajar, por lo que no le era permitido llevarse a Matías, pues no tenía pasaporte, por lo que la también cantante tuvo que luchar bastante tiempo para obtenerlo.

Cabe mencionar que Marjorie de Sousa también ha llamado la atención de todos en los últimos meses debido al cuerpazo que se carga, ya que ha tratado de cuidarse más ahora que es madre y es que como se dijo anteriormente la apretada agenda laboral le ha quitado mucho tiempo personal a la bella actriz.