Marjorie de Sousa festeja los 4 años de Matías y Julián Gil se queda con las ganas de verlo

Marjorie de Sousa de 40 años y originaria de Venezuela, se encuentra de fiesta en estos momentos, pues su hijo Matías está festejando su cumpleaños número 4, por lo que escribió una emotiva carta, donde expresas la felicidad que siente de haberse convertido en madre por primera vez, además agradeció a la vida por todas las experiencias que han vivido juntos.

La felicitación de Marjorie de Sousa, fueron varias imágenes donde se ve a la actriz originaria de Venezuela esperando la llegada del pequeño Matías, además sus fans también fueron parte de la celebración, pues felicitaron a Matías quien de acuerdo a los internautas se parece demasiado a su padre Julián Gil quien también lo felicitó, pero no pudo estar con él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Increíbles 4 años!!! en que momento se fue el tiempo tan rápido??? Pero bueno dicen que los amores bonitos se viven intensamente y se nos va el tiempo volando. Tú eres mi amor pleno, infinito, ese que todos los días me muestra lo que es amar, contigo aprendo, vivo, despierto y te puedo decir que que eres mi felicidad, dice al principio del mensaje de Marjorie de Sousa.

La publicación de Marjorie de Sousa alcanzó más de 79 mil likes, además de varios comentarios de todo, donde los fans le hicieron saber a Marjorie de Sousa que es una guerrera en toda la extensión de la palabra, pues ha luchado mucho por su hijo, ya que como algunos sabrán peleaba su custodia total con su ex Julián Gil, quien la terminó perdiendo.

"Feliz cumple a ese principe!!! Mucha salud y que siempre sea feliz!! Besos mi @marjodsousa", "Feliz cumpleaños príncipe hermoso. Que Dios te llene de muchas bendiciones mi chiquito. Los quiero", "Feliz cumpleaños a Mati; Su amiga Farah le manda muchos abrazos y besos y extraña esos tiempos donde jugaban todos juntos, saludos", le escribieron a Matías por su cumpleaños.

Leer más: La selfie más peligrosa: Marjorie De Souza y su diminuto bikini

Pero eso no fue todo, ya que Marjorie de Sousa siguió derrochando por el amor que siente por Matías quien ya se le ha visto en algunas entrevistas, donde muchos se emocionan al ver al menor quien está muy grande y a esta familiarizado con los medios incluso ya incursionó en la música a lado de su madre con una canción navideña.

Leer más: La venezolana Marjorie de Sousa impacta con su figura y traje de baño animal print

Por ti todo mi amor, para ti siempre todo. Gracias hijo, eres el amor más bonito que toco mi corazón, el que sana, el que me saca las mejores sonrisas, el que siempre entiende mis forma de mirar, el que sabe leerme por completo, el que por más lejos que este me siente y me cuida, son las bellas palabras de Marjorie de Sousa sigue manifestando por su hijo.

Regresando con Marjorie de Sousa mucho se ha dicho sobre su nuevo romance con el empresario Vicente Uribe con quien se dice que la venezolana podría casarse con él, aunque ella no ha querido hablar del todo sobre el amorío los fans de la actriz se encuentra felices porque se dé una nueva oportunidad en el amor lo que ha causado todo tipo de reacciones.

Marjorie de Sousa agradecida por tener a Matías en su vida/Instagram

Por su parte Julián Gil se encuentra muy enamorado de Valeria Marín en estos momentos y han presumido su amor a los cuatro vientos, ya que en redes sociales se puede ver el gran amor que hay entre los dos famoso el cual es muy popular en el medio de la farándula, pues muchos pensaron que el actor argentino tardaría en encontrar una mujer para él, pero el amor le llegó muy rápido.