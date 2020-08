Marjorie de Sousa le dice adiós a su estatus de señora para verse sexy y juvenil

Marjorie De Sousa de 40 años, desató la locura hace unas horas al aparecer de lo más sexy en Instagram, ya que se dejó ver con una especie de bralette con el que dejó a sus fans con la boca abierta, pues desde hace tiempo deseaban verla con algo así, por lo que logró su objetivo.

Fueron más de 97 mil likes los que logró la sexy rubia donde además se le ve con un maquillaje de lo más sensual en color oscuro al igual que el mismo tono del bralette, mientras que su cabellera rubia se puede ver algo humeda causando todo tipo de reacciones entre sus más de seis millones de fans.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Te vez hermosa como puedo tener una oportunidad de conocerte y platicamos", "Que hermosa Marjo!!! Saludos desde Brasil bella, te admiro mucho y soy tu fan desde hace años", "Impresionante guapísima espectacular", "Estoy enamorado de ti me gustas me fascinas eres un bombón", "Me gusta lo que veo una @marjodsousa planta sobre su dos pies demostrando que tus sueños de hacen realidad si trabajas sin que nada te detenga", le escriben a Marjorie de Sousa.

Marjorie de Sousa de lo más sexy en esta foto/Instagram

Para los que no saben Marjorie de Sousa se fue de México para buscar nuevas oportunidades Telemundo, además la venezolana no estaba dispuesta en trabajar con Julián Gil, padre de su hijo con quien mantiene un pleito legal, pues como algunos sabrán ambos han realizado proyectos en Televisa, por lo que la actriz no estaba dispuesta a seguir viéndolo.

Además de ser una mujer super sexy Marjorie de Sousa ha buscado nuevas oportunidades en el mundo de la música y es que desde hace tiempo se enfocó en convertirse en cantante, pues tuvo éxito con su primer sencillo titulado Un Poquito Tuya con el cual logró miles de reproducciones, por lo que ahora está a punto de lanzar su segundo videoclip llamado Morenito De Mi Amor.

Marjorie de Sousa ha entrenado mucho para verse increíble/Instagram

Y es que Marjorie de Sousa no ha parado de trabajar desde que se fue a Estados Unidos, aunque también lo hace por la batalla legal que tiene con Julián Gil, por lo que ha querido mantener su cabeza ocupada para olvidar el pleito que tiene con el actor argentino de 50 años.

Otra de las cosas que Marjorie de Sousa ha logrado hacer durante todos estos meses es recuperar el cuerpazo que se carga, ya que desde hace tiempo la actriz había estado un poco descuidada, por lo que decidió centrarse en su físico para recuperarlo nuevamente, esto después de haberse convertido en madre.

Marjorie de Sousa muy sensual en esta imagen compartida en sus redes/Instagram

Por si fuera poco Marjorie de Sousa sigue optimista en ganar la nueva demanda en contra de Julián Gil, pero el ya dijo por medio de un Insta Live que la actriz solo quiere meterlo en problemas, por lo que se quedó de dicha acción por parte de la madre de su hijo.

Y es que Julián Gil aseguró que Marjorie de Sousa logró que el actor fuera amenazado, por lo que muy molesto el artista dijo que fue amenazado por algunas personas, quienes al parecer fueron enviadas por Marjorie de Sousa, algo que dio mucho de que hablar en el mundo del espectáculo.

Yo tengo una grabación de una reunión que hubo, donde a mí se me amenazó, en una mesa de que si yo peleaba la patria potestad, pues yo me tenía que atender a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder, dijo Julián Gil, en su live hecho en Instagram hace unos meses.

Te puede interesar

Julián Gil habla sobre la supuesta brujería que Marjorie de Sousa le hizo

Aleida Núñez pide a Marjorie de Sousa que se arregle con Julián Gil