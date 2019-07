Marjorie de Sousa muestra su gran trasero después de un largo tiempo

Marjorie de Sousa volvió a regresar al cuerpazo que tenía de hace algunos años y es que después de haber quedado embarazada, tener varias peleas con su expareja Julián Gil y una carga de trabajo impresionante decidió volver a su antiguo ritmo y recuperar su cuerpazo.

Prueba de ello fue la foto que compartió en su cuenta de Instagram con un poderoso mensaje, dejando bien claro que luce espectacular y mucho más ardiente que antes, pues aparece con un ajustado bikini en donde muestra su enorme trasero.

Que está flaca!!! Estará deprimida?? seguro le pasa algo. Que está gorda!!! pobre que le paso??? Waooo, está llena de celulitis Que subió una foto así que le pasa??? Está mostrando sus nalgas operadas noooooo, está buscando marido...", dice al principio del texto.

Por si fuera poco la imagen alcanzó más de 193 mil likes y miles de comentarios de todo tipo, desde piropos por el enorme trasero de la venezolana, hasta un polémico debate por el mensaje que dio la rubia de las telenovelas.

"Cuando veo estas publicaciones pienso que Insta necesita una tecla para que diga Compartir", "La mas guapa por donde se te vea y nosotros los Sousaticos de Fucsia te amamos como eres", le escribieron a Marjorie.

Pero eso no es todo ya que Marjorie ya había aparecido hace unos días en bikini y es que la famosa anda con todo desde que ha tenido más tiempo para ella, pues como algunos saben también es madre y los ratos que tenía libre se los ha dedicado a su hijo quien pocas veces a tenido apariciones en Instagram.

"Admira cada parte de tu cuerpo, agradece por estar saludable, no te critiques tanto y trabaja más en lograr lo que no te hace sentir cómoda de ti. No te compares", escribió Marjorie en esa publicación donde se le muy provocativa en un balcón.

