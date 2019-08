Marjorie de Sousa muestra su trasero al estilo Yanet García

Marjorie de Sousa ya alejada de su escandalosa separación de Julián Gil, está muy enfocada en sus proyectos profesionales, el cuidado de su hijo Matías y disfrutar de maravillosos momentos para recargar pilas. Así lo demostró en una reciente publicación en Instagram donde mostró su escultura cuerpo.

La actriz de origen venezolano posó al estilo de Yanet García y usa un diminuto bikini negro, enseñó a sus más de cinco millones de seguidores su sensual trasero. Marjorie de Sousa tenía frente a ella un hermosa vista, sin embargo, sus seguidores se enfocaron más a sus atributos.

"Pura belleza aunque lo más bello de esa vista eres tú", "que hermoso panorama y no lo digo por el mar", "cuerpazo", "luces divina", "bella mujer", fueron algunos de los halagos que recibió en su post que tiene más de 51 mil likes.

Pero esta no es la primera vez que Marjorie de Sousa posa en diminutos bikinis, causando furor en redes sociales.

En una pasada publicación compartió una poderosa reflexión. "¡Que está flaca! ¿estará deprimida?, seguro le pasa algo. ¡Qué gorda! ¿pero que le pasó? está llena de celulitis, está mostrando sus nalgas operadas...está mostrando todas sus operaciones, tan ridícula, pobre creída, es una infeliz por subir esta foto, es una insegura, es una mujer desesperada, es lo peor que vieron mis ojos, es una mala mujer, está cuadrada después de su embarazo. Y si te digo que me gusta tu seguridad, que eres hermosa como sea, que si te gusta tomarte fotos y ponerlas tal cual, esta increíble, que todos esos kilos te quedan bien, que tu flacura también es hermosa, que no temas a las críticas, no vemos las caras ni los cuerpos de los que están detrás de estos aparatos tratando de dañar nuestro autoestima".