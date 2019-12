Marjorie de Sousa quiere que Julián Gil se vuelva loco

No cabe duda que el pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parece no tener fin, pues la hermana del actor dio a conocer que la famosa hizo todo lo posible para hacerle la vida de cuadritos al padre de su hijo, con quien tiene pleito desde hace algunos años.

Como todos saben el juez ya había dictado una sentencia final para acabar con la guerra legal entre ambos actores por el bienestar de su hijo, pero de acuerdo con su excuñada la actriz quiere más porcentaje de los ingresos que gana Gil, además explicó como era Sousa cuando ella la conoció.

"Marjorie es un ser humano que es malo de adentro porque no le enseñaron a recibir amor o sea no puede dar lo que no tiene, ella está peleada con el padre, ella no acepta al hermano que el padre tuvo con otra mujer es un chiquito tendrá diez, once años no lo acepta...", dijo Patricia.

Julián le dijo 'yo me voy a mi casa buscamos un departamento para tu mamá', pero yo no sé cual es la aferración de que tiene que estar con la mamá ahí, porque es un problema la mamá o sea la mamá tiene una serie de problemas importante...", dijo la señora para Ventaneando.

Por si fuera poco Patricia dijo que le parece absurdo que la venezolana pida más dinero para su hijo, pues piensa que solo es avaricia de la famosa con tal de hacerle la vida imposible a Julián.

Mientras tanto los internautas opinaron sobre el escándalo que viven ambos famosos.