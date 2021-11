Marjorie de Sousa reacciona a las declaraciones que hizo Alicia Machado en La Casa de los Famosos

México.- Durante su estancia en el reality show La Casa de los Famosos, de Telemundo, Alicia Machado hizo fuertes declaraciones sobre la situación de Marjorie de Sousa y Julián Gil, llegando llamar a la actriz "ridícula" por no dejar que el actor vea a su hijo Mateo.

Pese a que Julián cumple con su responsabilidad de enviar manutención en tiempo y forma para su hijo, Marjorie no deja que él y el pequeñito convivan, lo que desató el enojo de Alicia y esta no se quedó callada y se refirió al tema.

"Eso es una bajeza como persona. Así como para mí, la bajeza más grande que un hombre puede hacer, es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer, es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo", compartió Machado, quien también defendió a Gil en la situación.

Ahora, la actriz Marjorie fue cuestionada sobre esas declaraciones frente a las cámaras de Ventaneando y aseguró que no está al tanto de lo que Alicia dijo en su contra, mostrándose muy indiferente ante el tema y decidiendo hablar de otras cosas.

"No tengo idea, mi amor, no tengo idea de qué me dices", comentó de Sousa sin querer agregar más con respecto al tema. Todo parece indicar que a la actriz no le gustó nada lo que Alicia Machado dijo sobre ella, pero prefirió hablar de otros temas.

Durante su entrevista con los medios de comunicación, la actriz aprovechó para hablar sobre Carmen Salinas, de quien, asegura, ha estado al pendiente desde que se dio a conocer su situación de salud, la cual ha sido tema de conversación en México durante las últimas semanas.

"He estado al pendiente, le escribo todos los días a Sebastián, que sé que está ahí. Le digo que me avise qué onda y qué ha pasado. Estamos rezando y pidiéndole a Diosito que nos la regrese y nos la deje un ratito más. Yo creo que todos la queremos aquí", externó.

Asimismo, compartió que le ha afectado mucho lo sucedido, ya que compartió bastante con ella, no sólo momentos especiales como su baby shower, también trabajo como una telenovela y recordó una breve anécdota a su lado.

"Yo estaba embarazada, nadie sabía, era muy chistoso porque Carmen Salinas me miraba y me decía 'tienes cara de mamá, tú como que estás embarazada'. Yo le decía '¡No!' y siempre nos reíamos. Grabar con Carmen es un agasajo porque es muy divertida. Quien la conoce sabe cómo es ella", relató.

