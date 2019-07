Marjorie de Sousa recupera figura de envidia y lo enseña en redes

Marjorie de Sousa dejó a todos con la boca abierta al aparecer en un sexy bikini y es que la guapa rubia regreso con todo a redes sociales después de un tiempo de ausentarse de los paños menores.

Como todos saben la venezolana ha tenido una carga de trabajo impresionante en Estados Unidos desde que se mudó de televisora donde le ofrecieron proyectos muy importantes para su carrera, dejando atrás el escándalo con su expareja Julián Gil.

"Admira cada parte de tu cuerpo, agradece por estar saludable, no te critiques tanto y trabaja más en lograr lo que no te hace sentir cómoda de ti. No te compares", escribió de Sousa en su foto.

Hasta el momento la foto cuenta con casi 70 mil likes y cientos de piropos donde sus fans le dejaron bien claro que sigue siendo una de las mujeres más guapas de la pantalla chica desde hace años, y es que Televisa fue el lugar que la vio crecer.

"Siempre feliz así te queremos ver", "Espectacular mi Güera cuando estás feliz lo transmites", "yo te amo desde "Gata Salvaje", le comentaron a Marjorie.

Recordemos que Marjorie estuve en el ojo del huracán el año pasado debido a la batalla que aún enfrenta con el padre de su hijo y es que desde que se separaron ambos decidieron pelear por la custodia del menor, ya que la actriz quiere llevárselo a Estados Unidos mientras que Julián Gil lo quiere con él por lo que aún no han llegado a un buen acuerdo.

Mientras el escándalo baja un poco más la bella mujer se ha dedicado a probar suerte en la industria musical, ya que grabó un tema compuesto por Joss Favela el cual ha sido bien recibido por sus fans titulado Un poquito tuya el cual lleva más de 375 mil reproducciones.