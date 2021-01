Marjorie de Sousa seduce desde la piscina, luciendo sus curvas al usar traje de baño

Marjorie de Sousa sabe como causar furor y dejar sin palabras a sus miles de seguidores en redes sociales, tal y como lo hizo en una de sus recientes publicaciones en su feed de Instagram. La actriz de telenovelas de origen venezolano, posteó una fotografía donde deleitó la pupila de sus fans, quienes no tardaron en mandarle muchos halagos y piropos.

La ex pareja sentimental del actor argentino Julián Gil, posó ante la cámara en el interior de una piscina, de espaldas, usando un diminuto traje de baño color morado y mostrando con mucho orgullo sus sensuales curvas. Al mostrar también las lindas pecas de su espalda, varios de sus fans recordaron aquel famoso tema de la cantante mexicana Lucero, que dice: "cuéntame las pecas de la espalda, no te acerques más ten calma que me caigo de la hamaca".

En su post que tiene más de 140 mil likes, Marjorie de Sousa expresó: "haz una pausa, alza la mirada y aprecia la vida. Siempre brilla fuerte, la vida es un hermoso regalo". Cabe mencionar que la también cantante de 40 años de edad, ha logrado mantener el cuerpazo que constantemente luce en sus redes sociales, gracias a su disciplina en sus rutinas de ejercicio y en su alimentación.

"Eres la persona más hermosa del universo", "tu belleza es inigualable, eres como un sueño hecho realidad", "eres arte güerita ❤️", "una diosa", "simplemente bellísima", eres una escultura a la belleza", "Dios mío que diosa, de Venezuela como tiene que ser", "wow bellísima mujer", "como no apreciarla viéndote a ti lo hermosa que eres", "eres un ángel", "que cuerpazo", "la flor más hermosa", "cada día más hermosa, bella y sensual", "cuerpower mi güerita", y muchos más, fueron los comentarios que recibió Marjorie de Sousa en su publicación.

Aunque sus fans le agradecen por estas fotografías que comparte, no son para nada del agrado de Patricia Ramosco, hermana del actor Julián Gil. En sus redes sociales Paty no ha dudado en arremeter en contra de su ex cuñada, sobre todo, por mantener alejada a su hijo Matías Gregorio Gil De Sousa de su padre.

Marjorie de Sousa tiene más de 6.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @marjodsousa

Anteriormente la actriz quien interpretó en el 2012 a la sexy villana "Kendra Ferreti", en la telenovela mexicana "Amores verdaderos" (protagonizada por Erika Buenfil y Eduardo Yáñez), publicó un video muy provocativo en el que lleva a cabo una sensual caminata y mostrando su trasero. Dicho video lo compartió a los pocos días de lograr que un juez, le quitara la patria potestad de su hijo, a su ex Julián Gil..

En esa ocasión Patricia Ramosco se le fue hasta la yugular, señalando que mientras su hermano Julián Gil y su sobrino Matías sufrían por estar separados, ella se la pasaba haciendo estas publicaciones. "Con tus influencias oscuras le robaste descaradamente a Julián, mi hermano, la patria potestad y a Mati el derecho de estar con su papá, eres tan básica y estás tan vacía que solo se te ocurre este videito sexual y barato, que será otra vergüenza eterna en el verdadero diario de Matías Gil".

La hermana del galán de telenovelas aseguró que Marjorie ha causado mucho dolor y seguirá causándolo cuando su Matías pueda entender y ver "lo soberbia, corriente y mala, que tiene por 'gran madre', falta de dignidad y valores reflejados en el trasero. ¿No es más fácil dar la cara y plantarte frente al mundo y decir las cosas como son?".