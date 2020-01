Marjorie de Sousa tira la casa por la ventana por cumpleaños de su hijo

Marjorie de Sousa no quiso esperar más tiempo y le hizo tremenda fiesta de cumpleaños a su hijo Matías, quien llegó a los tres años de vida, por lo que decidió tirar la casa por la ventana con la temática de Toy Stoy.

En redes sociales la actriz subió varias fotos y video donde se puede ver al pequeño disfrutando de la fiesta la cual consistía en animadores, muchos globos, dulces y recuerdos muy llamativos para alegrar al menor en su día.

"Hace 3 años llegaste para cambiarlo todo!!! Me llenaste de el amor más profundo y puro que se puede sentir, me enseñas día tras día, me ayudas en cada paso que doy. Eres mi razón de vivir te amo con todo mi ser Hijo para ti siempre estaré sin excusas, por ti todo, por ver esa alegría que siempre tienes, por mantener en ti ese hermoso ser, por hacer de ti un GRAN HOMBRE. Tu y yo somos un gran equipo mi guerreo. TE AMO INFINITO MI SEÑOR SOL", escribió Marjorie.

Mientras tanto los seguidores de la venezolana la felicitaron por consentir demasiado al menor, pues no es un secreto que Marjorie haría lo imposible por ver a su hijo feliz además de protegerlo ante cualquier situación.

"Bello Matías Gregorio que dios te bendiga y te haga un hombre de bien", "Felicidades Mateo Dios te Bendiga. Sos bello", "Felicitaciones infinitas para su rey que Dios lo siga bendiciendo", le escribieron a Marjorie ne redes sociales.

Cabe mencionar que Miguel Galván ha tenido un fuerte pleito legal con su expareja y padre de su hijo Julián Gil, aunque las cosas ya están más tranquilas.