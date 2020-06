Marjorie de Sousa y Julián Gil se vuelven a enfrentar en redes

Julián Gil y Marjorie de Sousa vuelven a entrar al ojo del huracán después de un largo que tiempo en que los dos se mantuvieron alejados de los escándalos entorno a la custodia de su hijo, pues como todos saben la expareja tiene algunos ellas peleando por ella.

Marjoria de Sousa había ganado en alguna ocasión el juicio contra el padre de su hijo, por lo que las cosas entre ambos se calmaron, pues al parecer se estaba cumpliendo lo que dictaminó el juez en la última batalla legal, pero esta vez la actriz venezolana quiere la patria potestad del pequeño.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Marjorie de Sousa dio a conocer un documento donde hace la petición, en la demanda, pero minutos después la borró, aunque el documento ya circulaba para esos momentos para varios programas de espectáculos.

Como era de esperarse el histrión originario de Buenos Aires de inmediato respondió a la petición que hizo la actriz, por lo que no aguantó más, por lo que hizo varias revelaciones tras meses de no haber dicho nada del caso, entre ellas una de las causas por las cuales se fue de México.

Quiero que me digan, como lo he dicho desde el primer día, cuales son las razones por las cuales yo no puedo compartir o tener una vida saludable con mi hijo, dijo el histrión en Instagram.