Marjorie de Sousa y el supuesto acto cruel a su hijo, según Julián Gil

Julián Gil publicó ayer lunes un video en su feed de Instagram donde explicó cómo Marjorie de Sousa logrará quitarle la patria potestad de su hijo Matías Gregorio, entre las razones señaló: manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México.

"¿Ustedes saben por qué me fui de México? Yo me fui de México porque a mi se me amenazó y a mi se me sigue amenazando, yo amo México, mi vida estaba en México, me tuve que ir por la presión, saben a qué tipo de presión me refiero; seguimos luchando", comentó Julián Gil, resaltando:

Hoy tengo la patria potestad del niño y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, sólo pagar pensión, soy una chequera claro, para eso sí soy padre.

Julián Gil compartió el audio de un supuesto ex chofer de Marjorie de Sousa, donde le hace la siguiente confesión:

Señor Julián, la señora Marjorie de Sousa le daba la orden a la enfermera para que no le diera alimento al niño (Matías), para que llorara de hambre en el centro de convivencias cuando usted iba.

"A mi se me acusó una vez que intenté secuestrar a mi hijo Matías de un centro de convivencias, pero todo era para tener ella y su abogada justificativos de supuesto abuso de mi parte para quitarme la potestad de mi hijo", manifestó el actor argentino.

De acuerdo con la demanda de Marjorie de Sousa, para quitarle la patria potestad, Julián Gil abandonó a su hijo. "El mundo sabe y las redes sociales saben que yo lo que he hecho es pelear por poder ver a mi hijo, jamás abandoné a Matías. Yo me rehusé a ver a mi hijo como si fuera un preso en un centro de convivencias, porque eso es inhumano para un padre que siempre ha hecho lo correcto. Los centro de convivencias son horribles", comentó Julián Gil.

Julián Gil amenazado de muerte por parte de Marjorie de Sousa

En una reciente entrevista para la revista TVyNovelas, Patty Ramosco, hermana de Julián, dio a conocer que el actor supuestamente ha recibido amenazas de muerte. "Lo que pasa es que hay otros problemas de trasfondo, como son amenazas serias hacia la vida de Julián, amenazas graves que han hecho que tengamos que estar un poco más silentes en el caso, y tenemos que aceptar, por el momento, hasta que las cosas se puedan aclarar dentro un juzgado, que, como saben, la corrupción es terrible".

Han sido amenazas de parte de sus emisarios, en nombre de ella.

"Dentro de las evidencias tenemos grabaciones que, llegado el momento pertinente, vamos a sacar; espero que no sea un momento en que ocurra una desgracia, pero de ser necesario, en determinado momento de este proceso que sigue corriendo, se van a hacer públicas. De hecho, una de las razones por las que Julián está en Miami es para evitar, justamente, que esas cosas continúen y tomar un poco de protección, entonces, no me gustaría ahondar en más detalles de ese tema", contó la hermana de Julián Gil.

