Indican que Marjorie quería destruir a Julián con esto

Vaya que han dado mucho de qué hablar los actores Marjorie de Sousa y Julián Gil, tras su escandaloso pleito legal, su separación y el nacimiento de su hijo Mateo.

Ahora parece que todo se pone peor, pues de acuerdo a la revista TV Notas, se filtró una imagen donde supuestamente Marjorie de Sousa habla con un hacker al que le ofreció 10 mil dólares (176 mil pesos) para ingresar a las cuentas de Julián y destruirlo.

REENCUENTRO DE LAS PELEAS

Gabriel Soto ya no puede más ante tanto chisme entorno a él, Marjorie de Sousa y Julián Gil está cansado de que lo sigan involucrando en el conflicto entre esta pareja.

En declaraciones con el programa de televisión "Hoy", él pide encarecidamente que se le deje de involucrar en el pleito que tiene la pareja de actores, quienes entre otras cosas, no logran ponerse de acuerdo sobre la pensión que debe recibir el hijo que procrearon.

"A nivel personal es de que yo jamás he tenido nada que ver, absolutamente nada que ver con la señora Marjorie de Sousa. Sí, la cargué en la playa una vez jugando, fue un gran error; lo reconozco, no lo debí haber hecho."

Y el protagonista de historias televisivas como "Yo no creo en los hombres" señala que jamás pasó otra cosa entre él y Marjorie, como ya lo ha dicho antes.

"De eso a que haya pasado otra cosa, es totalmente falso y absurdo. Por favor yo les suplico por mí, por mi mujer, y mi familia que me dejen de involucrar en sus problemas. Yo no tengo absolutamente nada que ver con los problemas de Julián ni de Marjorie y mucho menos de ese niño."

Cabe recordar que se rumoró mucho, en días pasados, que Soto es el padre del hijo de Marjorie, y no Julián Gil.

ATAQUES A JULIÁN GIL

Julián Gil fue agredido por fans de Marjorie de Sousa a su llegada a los juzgados de la Ciudad de México, a donde asistió el actor con sus abogados para ver la resolución sobre la demanda que interpuso en contra de Marjorie de Sousa por la cantidad tan alta que le exige la actriz, como parte de las obligaciones que tiene como padre (manutención).

A su llegada, el actor de origen argentino se encontró con un grupo de fans de Marjorie, quienes lo insultaron y lo agredieron físicamente.

“Sí me agredieron, no solo físicamente, sino verbalmente, humillándome y con comentarios sin sentido”.

“De alguna manera se me hizo una falta de respeto que dijeran esas personas que yo he comprado a la prensa, porque en este proceso creo que los medios han sido muy objetivos”.

La actitud de los seguidores de Marjorie de Sousa los llevó a tirarle plásticos al actor y a quien en repetidas ocasiones llamaron “maricón”.

“No sé qué fue lo que me tiraban, pero recibía golpes de cosas que con fuerza me arrojaban, pero la verdad es que lo que me impresionó fue que a mi salida esas mismas personas que fueron con camisas y globos en apoyo a Marjorie, se habían quitado sus camisas en apoyo y se dirigieron a mí para mostrarme su supuesto apoyo”.

