Marjorie y lo que le podrían "prohibir" unos productores

Los productores de la película "Lo más sencillo es complicarlo todo" se mostraron preocupados por el escándalo legal que vive la actriz venezolana Marjorie de Sousa y que la prensa solamente se concentre en tal asunto.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, el filme será estrenado el próximo 26 de enero, y es protagonizado por la actriz Danna Paola, pero ante la situación de Marjorie, su temor es que se deje de lado el estreno de la cinta y el tema sea su conflicto con el actor Julián Gil.

Una de las opciones que manejan los productores es no presentarla a la rueda de prensa de la película, para que los periodistas no enfoquen sus preguntas hacía el escándalo que hay en la actualidad entre Marjorie de Sousa y Julián Gil.

Sobre la cinta.

"Lo más sencillo es complicarlo todo" es una comedia romántica dirigida por René Bueno, y es protagonizada por Danna Paola, Marjorie de Sousa y AlosianVivancos.

Acerca de la trama, esta contempla la vida de Mónica, quien siempre ha estado enamorada del mejor amigo de su medio hermano, Juan Pablo, quien es 13 años mayor que ella. Juan Pablo conoce a Susana y decide que es la mujer de su vida. Para la mala suerte de Mónica, Susana es la mujer muy bella, por lo que tendrá que elaborar un plan para separarlos que llevará a un final sorprendente para ella.

Aquí puedes ver el tráiler de la película:

http://www.youtube.com/watch?v=_P1KOvjm64k

La serie sobre la vida de José José llegará próximamente a la pantalla chica con uno de los personajes importantes en la vida del intérprete, entre ellos "Lucero" el primer amor del cantante.



En distintos portales de noticias se informa que Danna dará vida al primer romance de José José, y a través de sus redes sociales, ella acaba de publicar una probadita de lo que es su caracterización.

En Instagram, Danna publica una foto donde luce con un vestido amarillo, cabello suelto lacio y muy poco maquillaje, en su personaje de Lucero.

La imagen forma parte de las grabaciones de dicha serie que será estrenada el 15 de enero de 2018, por Telemundo.

Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el Dic 1, 2017 at 10:38 PST

Aquí puedes ver el avance de la serie de José José:

http://youtu.be/th5mU911idA

Danna Paola tiene una hermanita que es muy...¡sensual!

La actriz Danna Paola es una de las actrices y cantantes más queridas por el público mexicano. Desde niña ha estado involucrada con el mundo del espectáculo.

¿En quien piensas hoy? Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 4:15 PST

Se le ha visto en varias telenovelas, y cantar es otra de sus pasiones en la vida.

Un domingo casual ☀️ Una publicación compartida por Vania Rivera (@vaniarimun) el 18 de Sep de 2016 a la(s) 2:42 PDT

En redes sociales circula el nombre de Vania Rivera, quien es su hermana y recientemente ses convirtió en madre de familia.

Una publicación compartida por Vania Rivera (@vaniarimun) el 15 de Mar de 2016 a la(s) 3:17 PDT

Mi sábados saben mejor con este pelón �� Una publicación compartida por Vania Rivera (@vaniarimun) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 4:55 PST

A pesar de lo anterior, Vania muestra una figura envidiable, situación que no ha pasado desapercibida por los miles de seguidores que la mujer posee en Instagram.

Las hermanas son de los más unidas y siempre viajan juntas.

No todo es lo que parece. Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 9:36 PST

Sobre Danna Paola.

Danna Paola Rivera Munguía nació en Ciudad de México, el 23 de junio de 1995, y es más conocida como Danna Paola.

Es una actriz, cantante y modelo mexicana. Reconocida especialmente por su papel protagónico de "Elphaba" en el exitoso musical de Broadwayen México, "Wicked".

Sus padres son Patricia Munguía y Juan José Rivera Arellano, que fue cantante del Grupo Ciclón y Los Caminantes. También tiene una hermana mayor, Vania.

¿Y luego? Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 8 de Nov de 2017 a la(s) 7:10 PST

En la música lanzó su primer álbum debut "Mi globo azul" a los 6 años de edad, y más tarde es conocida por su sencillo "No es cierto" a dúo con Noel Schajris, del que ha vendido más de 140 millones de copias en todo el mundo.

Danna Paola es reconocida en la televisión por su papel de Patito, en la exitosa telenovela "Atrévete a soñar" y recientemente como Mónica, en la serie "La doña", donde trabajó al lado de Aracely Arámbula.

Además, tiene el tercer lugar en el "Top Elphabas de todo el mundo" otorgado por Broadway.

Monday mood. Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 3:29 PDT

Broadway califica a Danna como un "Orgullo Latino" por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido a propios y extraños en México, Argentina, Colombia y el resto de Latinoamérica, así como también en Estados Unidos.

El sueño del cazafantasmas más famoso de México Carlos Trejo se hizo realidad ya que prepara un proyecto el cual será lanzado a través de la plataforma de Netflix.

El rodaje comenzará el año que viene y será titulado como "Cañitas" historia verídica que lanzó a la fama experto en lo paranormal, por si fuera poco, lo que más llamo la atención es que una ex concursante del programa "Enamorándonos" será la protagonista.

Mishelle Meyer/Enamorándonos

Muchos podrán pensar que la próxima actriz podría ser Damaris o la "Bebeshita", pero será Mishelle Meyer la elegida para realizar dicha serie, además fue una de las participantes más queridas y lindas de la emisión.

La serie será grabada en la famosa "Casa cañitas" ubicada en la colonia Popotla, en Ciudad de México".

Cabe mencionar que contara con seis temporadas la cual cada una constara de 20 capítulos.

LA HISTORIA DE "CAÑITAS" .

La noche de mayo de 1982, el padre Tomás recibió una llamada inesperada y es que un joven le imploraba que se dirigiera a su casa ubicada en la calle Cañitas 51 en el barrio Popotla, según Carlos Trejo, algo fuera de este mundo se apodero de la casa, según el joven todo comenzó cuando el chico jugo a la Ouija, a partir de ese momento empezó la pesadilla para el angustiado joven.

PLEITO DE CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME .

Luego de las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Carlos Trejo, quien nombró "Alfredo" y "Adame" a dos de sus perros, lo que indignó al actor, quien calificó al llamado "Cazafantasmas" de "corriente", éste no se quedó callado y ya emitió su opinión sobre el actor. "¿Qué te puedo decir de un analfabeta que no tiene la menor idea de lo que es una raza canina?".

En entrevista telefónica para el espacio de Shanik en Fórmula, Trejo se refirió a Adame como un hombre sin amor a su familia. "¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene respeto ni a su propia familia? Es un tipo que agrede o que ofende a su propia esposa y a sus propios hijos y que se anda peleando con todo mundo, yo creo que es un enfermito que no tiene la capacidad de saber qué tipo de raza es un perro".



En relación con las acusaciones de Adame, al señalarlo como narcomenudista y que no es nadie desde que el actor lo sacó del programa que conducía, "Viva la mañana", afirmó: "A mí no me ha sacado nadie, yo sigo trabajando, sigo produciendo, sigo haciendo cosas, ahora estoy produciendo tres programas de radio, estoy viendo lo de la serie de ‘Cañitas', estoy produciendo a un grupo de rock; además, soy totalmente enemigo de drogas, de gente de cuello blanco."

¿Y por qué llama a sus perros con el nombre y apellido de Alfredo Adame? Trejo explicó: "Porque es un forma de demostrarle cariñitos a mis perros, se les puso un nombre y ya. Es una forma de demostrar que por ahí sigue un perro ladrando."