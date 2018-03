Marjorie de Souza mueve sus caderas con ‘Scooby Doo Papa’

México. La venezolana Marjorie de Souza participó en el carnaval de Acayucan, Veracruz. En su participación dejó ver su belleza y sensualidad, sobre todo al momento de bailar al ritmo de "Scooby Doo Papa".

Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el Ene 16, 2018 at 9:57 PST

Según información en distintos portales de noticias, Marjorie de Souza dejó por un momento su polémico pasado y decidió tomar las riendas de su carrera artística. El pasado fin de semana la venezolana se dejó ver en el desfile del carnaval de Acayucan Veracruz.

Marjorie de Souza lució un sexy vestido del diseñador Mitzy, sin embargo lo que acaparó las miradas de los asistentes del carnaval, fue la manera de bailar la canción del momento ‘Scooby Doo Papa’, Souza no dejó de mover sus candentes caderas al ritmo de la música.

Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el Mar 5, 2018 at 5:16 PST

La guapa actriz de la teleserie "Al Otro Lado del Muro", la cual se transmite por Telemundo, compartió con todos sus seguidores de Instagram el vestido que portó en en el carnaval.

Marjorie, en dicha serie, interpretaa Sofía, cuyo personaje tiene muchas similitudes con ella en la vida real, reconoció recientemente en entrevista.

“Es algo que no había tenido oportunidad de hacer. Es una protagonista arriesgada, no deja que abusen de ella, es astuta. También me gusta el proceso de reafirmación que sufre. Es un gran reto, un cambio de esos que se agradecen”, aseguraba semanas atrás a People en Español.