Mark Hamill y Patrick Stewart tienen polémico e inolvidable encuentro gracias a Uber Eats

México. Mark Hamill y Patrick Stewart tienen un polémico e inolvidable encuentro gracias a Uber Eats. Las celebridades internacionales participan en un comercial de televisión en el que promocionan comida a domicilio. Mark Hamill interpreta a Luke Skywalker en la franquicia de Star Wars y Patrick Stewart es conocido por ser el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek.

Las dos franquicias más grandes de la ciencia ficción se ven las caras en un nuevo proyecto. Star Wars vs Star Trek están juntos ahora en un comercial de comida y los fans reaccionan emocionados por ver a un representante de cada bando, el maestro Jedi Luke Skywalker contra el Capitán de la USS Enterprise Jean-Luc Picard.

Según información en distintos portales de noticias, Uber Eats presentó su nuevo comercial y en él figuran estos icónicos personajes. Mark Hamill y Sir Patrick Stewart discuten por la pronunciación del tomate.

El video ya se viralizó, pese a que no es un crossover oficia, sin embargo, los fans de ambas franquicias lo están amando ya. En el comercial de Uber Eats, Mark Hamill y Patrick Stewart discuten al ordenar dos tipos de comida diferentes. En las imágenes se ve que Hamil empuña un bate de béisbol y Stewart porta un bate de cricket.

Lo más curioso del video resulta cuando Stewart le dice a Hamil que su papá no lo salvará. Fans de ambos artistas se muestran fascinados y expresan en redes sociales que ojalá sigan haciendo apariciones juntos, puesto que les ha encantado verlos juntos.

En sus comienzos como actor, Hamill, quien es originario de Oakland, California (1951), le dio voz a Corey Anders, personaje de la serie animada Jeannie de Hanna-Barbera Productions y también interpretó a David, en el episodio piloto de Eight Is Enough.

La verdadera fama del actor llegó tras darle vida en el cine a Luke Skywalker en la serie de películas de Star Wars, y por prestarle la voz a El Joker en diversas películas y series de televisión de DC Comics, desde 1992.

Según Wikipedia, actualmente se le puede ver a Mark Hamill actuar en Star Wars: The Rise of Skywalker, que ahora está disponible para su compra en formato digital.

Patrick Stewart, por su parte, es originario de Mirfield, Inglaterra, Reino Unido (1940), y ha destacado como actor de cine, televisión y doblaje, conocido principalmente por sus papeles en obras de teatro de William Shakespeare y, especialmente, por ser el capitán Jean-Luc Picard de las series Star Trek: The Next Generation y Star Trek: Picard de la saga de Star Trek y el Profesor Xavier en las películas de X-Men.

