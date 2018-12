Mark Ronson regresa con nuevo sencillo y video con Miley Cyrus

Inmediatamente después de lanzar varios éxitos en colaboración este año, el cinco veces ganador del Premio Grammy, el artista y productor Mark Ronson regresa con un nuevo single propio "Nothing breaks like a heart" en colaboración con Miley Cyrus.

Mark Ronson coescribe "Nothing breaks like a heart" en con Miley Cyrus, junto con Ilsey Juber, Thomas Brenneck, The Picard Brothers y Conor Rayne Syzmanski. La pista fue producida por Ronson y coproducida por Picard Brothers, con producción adicional por Jamie XX y grabada en Shangri La Studios de Rick Rubin.

"Nothing breaks like a heart" es el primer sencillo del próximo álbum de estudio de Mark Ronson que saldrá el próximo año.

El energético video fue filmado en Kiev, Ucrania y dirigido por WAFLA (We Are From LA) y producido por Romain Gravas (MIA, Jay-Z, Kanye West, Jamie XX), dos veces MTV Video Music Awards. recipiente.

"Nothing breaks like a heart" es el primer sencillo pop de Mark Ronson como artista desde "Uptown Funk", que se convirtió en un fenómeno cultural y musical. "Uptown Funk" ganó dos premios Grammy en 2015, incluyendo Grabación del Año.

Su video ha sido visto más de 3 mil millones de veces, y el single ocupó el primer lugar en el Billboard Hot 100 Chart durante 14 semanas consecutivas, es de las mejores canciones de este siglo y la cuarta pista más alta de todos los tiempos en el Billboard Hot 100. "Uptown Funk" también es la décima canción en la historia de la música que alcanzó ventas de diamantes según la RIAA.