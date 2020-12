Mark Ruffalo regresa al Universo Cinematográfico de Marvel para 'She-Hulk'

Estados Unidos.- Después de un trágico año para todo el mundo, el 2021 será una nueva oportunidad para salir adelante y Marvel Studios lo sabe, por lo que el próximo año sus personajes tendrán nuevas aventuras, pero no sólo eso, también presentarán a algunos rostros nuevos que han dejado impacientes a sus fanáticos.

Siendo "Black Widow" la primera entrada a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, se presentarán películas como "The Eternals" con un elenco de lujo, pero ni qué decir sobre las nuevas series como "The Falcon and the Winter Soldier" o "WandaVision", que llegarán a través de Disney+.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero eso no lo es todo, la productora más famosa de películas ya reveló algunos de los proyectos en los que también trabaja. Fue el pasado 10 de diciembre cuando la franquicia reveló los avances de algunas series y películas que está en camino, así como nuevos detalles sobre nuevos proyectos.

De momento son "Loki" y The Falcon and the Winter Soldier" los que cuentan con tráiler oficial, pero se anuncian importantes noticias de otras como "She-Hulk", quien será interpretada por Tatiana Maslany. Recordemos que hace algunas semanas la actriz comentó que Marvel Studios no le había comentado nada al respecto y que era improbable que formara parte de su universo.

Marvel Studios destapa el elenco para "She-Hulk". Foto: Twitter

Pero todo esto fue una sutil mentira que echó a todos, pues será ella quien de vida a Jennifer Walters en la nueva serie de la franquicia, ya que quería evitar a toda costa que hubiera más filtraciones sobre el proyecto que protagonizará.

Pero ella no es la única que quiere evitar más filtraciones, pues el actor Mark Ruffalo, quien es Hulk en las películas, pero tras evitar tocar el tema dio a entender en las redes sociales que regresará a la franquicia para formar parte de la serie.

Aunque sus habituales temas eran sobre Donald Trump y las elecciones, ahora no ha evitado reaccionar a un tweet de Marvel Studios, en donde revelan que Tatiana será She-Hulk y Jennifer Walters en la serie, así como que Tim Rot hserá Abomination y que él regresa para ser Hulk.

"¿Extrañabas a Hulk?", fue lo que Mark Ruffalo escribió para dar a conocer que regresa al UCM. Recordemos que fue el medio Deadline los que hablaron primero sobre el tema y el nuevo elenco, pero en su momento los representantes de la joven y Disney no respondieron a lo dicho, sin embargo, Mark Ruffalo confirmó la noticia al citar un artículo que lo señala y le daba la bienvenida a la actriz a la familia de Hulk.

Mark Ruffalo regresa al Universo Cinematográfico de Marvel para "She-Hulk". Foto: Twitter

En los cómics de Marvel, Jennifer es una abogada que obtiene superpoderes después de que su primo, Bruce Banner, también conocido como Hulk, le hace una transfusión de sangre, con la que recibe también su inteligencia, personalidad y mutua su físico, convirtiéndose en Hulka.

Ahora será cuestión de tiempo para esperar a ver la actriz dando vida a este personaje para la nueva producción de Marvel Studios que está de la mano con Disney+. Jessica Gao, ganadora del premio Emmy, es la showrunner y encargada de escribir la serie, por lo que se viene algo grande.