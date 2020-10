Mark Ruffalo revela que teme no volver a darle vida a Hulk

México. El actor Mark Ruffalo tiene ganas de seguir siendo Hulk en el cine, pero desconoce si Marvel Studios se interese en su trabajo. El famoso, en reciente entrevista, confiesa que siente que podría ser expulsado de la franquicia de un momento a otro y con ello llegaría el adiós definitivo de Hulk.

Si. Cada vez que me quejo es como, ‘Maldita sea, ¿cuánto tiempo estamos esperando para hacer una nueva película?’. Yo digo, ‘Oye, recuerda que ni siquiera se supone que estés aquí’. Solo recuerdo estar agradecido porque todavía no puedo creerlo" , destaca Mark Ruffalo en la entrevista.

Mark Ruffalo comenzó su carrera como actor en los años 90 al aparecer en varias series de televisión y películas con papeles secundarios, pero a partir de que filmó You can count on me, en 2000, logró reconocimiento mundial y las mejores críticas a su trabajo en dicha película.

El famoso confiesa que su más grande deseo es seguir interpretando a Hulk durante muchos años, pero todavía tiene miedo de que Marvel Studios no vuelva a contar con él.

Y es que según información en distintos portales de noticias, el personaje de Hulk está en una situación dificil dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Al igual que Spider-Man, cuyos derechos pertenecen a SONY, los de Bruce Banner son de Universal.

Ese es uno de los motivos principales por los que se niegan a hacer una nueva película de Hulk y provoca también que Mark Ruffalo siempre esté al pendiente de lo que pueda pasar con el Vengador que interpreta.

Hulk cuenta con una sola película en solitario en el Universo de Marvel, la cual se estrenó en 2008 y protagonizó Edward Norton, pero tras varias discusiones con el estudio dejó el papel, entonces entró "al quite" Ruffalo, no como protagonista, sino como actor secundario con dicho personaje.

La historia de Hulk se ha desarrollado bastante en películas como Los Vengadores (2012), Vengadores: La era de Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019).

En la década de los años 2010, Ruffalo participó en películas como The Kids Are All Right (2010), Foxcatcher (2014) y Spotlight (2015), con las cuales logró tres nominaciones a los premios Óscar como Mejor Actor de Reparto, además produjo y protagonizó para HBO The Normal Heart.

Mark Ruffalo, un actor con fama mundial

Mark Alan Ruffalo nació el 22 de noviembre de 1967 en la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin (Estados Unidos), y según Wikipedia, es uno de los primeros alumnos de la Stella Adler Studio of Acting, escuela de actuación fundada por la actriz Stella Adler en 1985.

Siempre quiso ser actor, pero en su tiempo de juventud trabajó como barman mientras trataba de obtener oportunidades en el mundo de la actuación.

El debut oficial de Ruffalo en la televisión fue en el programa CBS Summer Playhouse en 1989 y durante lo siguientes años intervino en películas como Mirror, Mirror 2: Raven Dance (1994), The Dentist (1996) y Ride with the Devil (1999).