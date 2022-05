Mark Ruffalo se pinta de verde al asistir a marcha a favor del aborto en USA

Nueva York.- Mark Ruffalo, famoso actor que interpreta a Bruce Banner en el mundo cinematográfico de Marvel, sorprendió a sus fans al participar este fin de semana en una marcha contra el aborto efectuada en la ciudad de Nueva York.

Las imágenes del famoso actor tomadas durante la manifestación se diseminaron con rapidez en las redes sociales. En las mismas se le puede ver portando un pañuelo verde alrededor del cuello, mientras está en compañía de sus hijas y algunos fans que lo reconocieron de inmediato.

El actor de Hulk explicó que solo estaba en la manifestación para acompañar a sus hijas, pero dijo estar de acuerdo con la ideología de que las mujeres sean las encargadas de decidir sobre sus cuerpos.

Incluso, dijo sentirse conmovido con el gran número de personas que se dieron tiempo para participar en la protesta que surgió a causa del debate que existe en Estados Unidos sobre la ley de derecho a interrupción del embarazo.

“Mis hijas me pidieron que me uniera a ellas en una manifestación y marcha a favor de la decisión en Nueva York. Había cientos de mujeres y hombres jóvenes marchando juntos para proteger los derechos reproductivos de la mujer. Por cínicos que sean los jueves derechistas de la Corte Suprema, no pierdo la esperanza”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tanto en las fotos como en videos se puede ver a Ruffalo con una vestimenta discreta de color gris, complementado con una gorra del mismo color y el característico pañuelo verde que representa la defensa del derecho a la interrupción del embarazo.

Personas jóvenes deberán llevar embarazos que vienen de violaciones o del incesto, serán forzadas a la sumisión, a encarar relaciones antes de poder elegirlas”, declaró