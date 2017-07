Mark Tacher, tras ser tachado de infiel, esto responde él

El actor Mark Tacher dijo no darle importancia a las publicaciones que lo tachan de infiel, se informó en el espacio de "Shanik en Fórmula".

"Si lo sabe Dios que lo sepa todo el mundo, estamos muy felices y contentos, tanto que la compartimos en las redes", dijo el actor al referirse a su relación con su novia Cynthia Alesco.



Al referirse a la información que ha difundido la revista TV Notas que lo señala de infiel, Tacher apuntó: "Hay que tomar la cosas de las personas de quien vienen, en esta ocasión de la publicación de la que viene, no hay fuentes periodísticas siempre es el amigo de un amigo, entonces eso pierde credibilidad".

Cynthia Alesco dijo no saber nada acerca de la publicación, y asegura creer lo que el actor le diga. "Yo creo en él, creo en lo que él me demuestra y no tengo por qué creer ni leer ni poner atención a nada más".



La pareja hizo pública su relación apenas hace unas semanas.