Markitos Toys desata la locura en Culiacán por la venta de sus gorras

El youtuber del momento, Markitos Toys paralizó las redes sociales, incluso se volvió tendencia debido al lanzamiento de sus gorras las cuales llevan su marca con el mismo nombre, pero lo que causó polémica no fue el diseño del glamoroso accesorio, sino las enormes filas que hicieron cientos de culiacanenses olvidando por completo la sana distancia para evitar el contagio del Covid-19 lo que desató todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Cómo algunos sabrán Markitos Toys es el youtuber de moda debido a su sencillez y calidad humana que lo caracteriza, ya que ha utilizado su popularidad para ayudar a las personas más necesitadas de Culiacán, algunas de sus buenas acciones ha sido entregar dinero a familias que han perdido sus trabajos debido a la pandemia de Covid-19 o regalar abanicos para soportar un poco la temporada de calor que es muy común en nuestro estado, pero ahora el también influencer quiere dejar plasmada su marca entre los ciudadanos, pero desató el caos en la capital debido a que muchos rompieron los protocolos de salud para adquirir la gorra con sus iniciales la cuál es vendida en una plaza comercial ubicada por el malecón de Culiacán.

La molestia de los internautas fue ver en algunos vídeos que circulan en redes sociales a varias personas sin cubrebocas e incluso generó hasta burlas, pues muchos estuvieron por varias horas en pleno sol para poder adquirir la gorra de Markitos Toys, por lo que internautas pusieron de ejemplo que los internautas prefieren hacer este tipo de calurosas filas en vez de estar apoyándose para evitar los contagios de Covid-19, los cuales se están disparando en nuestra capital desde hace varias semanas.



"Las prioridades de los culichis: hacer fila para comprar la gorra del “markitos toys”. Sin distancia y sin cubrebocas...", "Como la hacen de pedo por lo de markitos toys cuando en forum Culiacán todos los dias esta peor y que digas sana distancia hay no veo, un fin de semana y te darás cuenta que hay mas gente que esa cola que vieron si la cagó si pero acá en forum van como si nada y no por necesidad", "La mayoría de los que preguntan en redes quien es Markitos toys si saben quien es, pero se hacen pendejos para verse interesantes", preguntaron en redes sociales los internautas.

Por otro lado Markitos Toys ha tenido que enfrentarse a los famosos haters quienes han cuestionado sus acciones en redes sociales, ya que le han comentado que todo lo que hace es para ganar seguidores y darse a conocer en el mundo de los youtubers, pero lejos de enojarse ha repetido en varias ocasiones que sus acciones son de dec de corazón, incluso ha retado a todos aquellos que hablan mal de él para que hagan lo mismo, pues su único interese es servir a los demás, más no generar polémica como otros youtubers que dan de que hablar gracias a los escándalos, algo que a Markitos Toys no le interesa.

Las enormes filas para tener la gorra de Markitos Toys/captura de pantalla

"Estamos contentos porque andamos haciendo el bien, porqué estamos pa sumar y no pa restar bola de ver#$ eso se lo digo a toda esa gente que me hecha que habla mal de mi, que me tíra ahí por las redes, pónganse haber el bien, pónganse hacer billetes eso hagan mucha gente dice sí, das eso nomás pa agarrar seguidores...", dijo Markitos Toys en un video lanzando en sus redes sociales.

Markitos Toys promocionando sus gorras en redes sociales/Instagram

En otro mensaje el youtuber comentó en su video que seguirá haciendo el bien, por lo que las criticas lo tienen sin cuidado, ya que no le interesa tener popularidad a baase de la polémica.

NO SOY MONEDITA DE ORO PARA CAERLE BIEN A TODOS , PERO DE TODO CORAZÓN LES AGRADEZCO EL APOYO ALA GENTE QUE ESTÁ DE MI LADO ANIMO Y SEGUIRÉ AYUDANDO AMI GENTE, escribió Markitos Toys.

Las prioridades de los culichis: hacer fila para comprar la gorra del “markitos toys”. Sin distancia y sin cubrebocas... pic.twitter.com/66NJnbJeep — K ✨ (@kkatiadiaz) July 18, 2020

Cabe mencionar que la popularidad de Markits Toys sigue creciendo, ya que cuenta con más de un millon de seguidores en Instagram.

Otra de las cosas por lo que Markitos Toys es popular es por sus lujosos coches los cuales presume en sus redes sociales cuando va a dar la vuelta con sus amigos.

