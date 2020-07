Markitos Toys el youtuber que ha opacado a los demás por ayudar al que menos tiene

Quien se ha diferenciado del resto de los youtubers en México, por ayudar a los demás es Markitos Toys, y es que contrario a otros colegas del medio, el joven sinaloense ha sido considerado como uno de los pocos en ayudar a quien más lo necesita, pues el mismo ha dicho que prefiere generar dinero para ayudar que gastarselo en lujos.

Y es que muchos internautas prefieren ver acciones que palabras, ya que desde que comenzó la pandemia de coronavirus en Culiacán, Markitos Toys se ha encargado de regalar dinero y abanicos a quien más lo necesita, por lo que se ha encargado de repartir personalmente las cosas, algo que miles de internautas le aplauden.

Otra de las cosas que se dio a conocer sobre la labor altruista de Markitos Toys es haber apoyado al Hospital Pediátrico de Culiacán, pues al parecer el youtuber ha donado el dinero que recolectó por medio de las gorras que acaba de lanzar a la venta y ha regalado medicamento para los pacientes que lo necesitan, por lo que el joven se sigue ganando el cariño y respeto de los internautas.

"Cuando una persona se supera y no pierde la humildad, vale el doble” éxito y bendiciones siempre", "Es un gran gesto lo que haces... Y por eso que te van muy bien, todo lo bueno que hagas se te regresará al doble.. Muchas felicidades", "Adelante Marquitos Dios te duplicará todo lo que haces por la gente por eso te da tantas bendiciones yo soy de Guadalajara acá siempre te sigo en tus videos yo me quedé sin trabajo viejón con la pandemia estoy muy necesitado pero si me gano 10 pesos y alguien ocupa le doy la mitad ánimo", le escribieron a Markitos Toys.