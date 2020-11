Sinaloa.- Una vez más Markitos Toys y todo su crew están dando de que hablar en redes sociales, esta vez se fueron a lo grande, ya que escondieron las llaves de un vehículo tipo Mustang, en Parque Las Riberas, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; quien las encuentre ¡se lo lleva!. El youtuber dio conocer esta información durante la tarde de este 6 de noviembre en su ultimo video de Youtube.

En las imágenes se puede ver que todo el grupo de influencers recorre lo largo y ancho de parque buscando el lugar adecuado para esconder las famosas llaves. "Si tu llegas y encuentras las llaves, el carro ya es para ti", dijo Markitos en el video.

¡Qué tal Plebada espero estén muy bien , aquí en este video que les comparto, les digo donde pueden ir a encontrar las llaves del auto que voy a regalar suerte para todo!".

¿Cómo puedo participar?

Para participar solo hace falta acudir al Parque Las Riberas (antes llamado Isla de Oraba), y comenzar a buscar las llaves, las cuales Markitos Toys especifico se encuentran entre el Hotel Fiesta Inn y el asta de bandera. Es importante mencionar que no se encuentras en la sección detrás de Forum.

Markitos Toys esconde llaves de vehículo en parque de Culiacán; quien las encuentre ¡se lo gana!/ Especial

La única regla del concurso es utilizar cubrebocas, todo aquel que no lo utilice quedará automáticamente descalificado, incluso si una persona llegara a encontrar las llaves pero no usa mascarilla, el premio no será válido.

Como dato extra, Markitos Toys comentó que nadie de sus amigos conoce la ubicación de las llaves, incluso su familia lo desconoce. Resalto su interés de que el ganador sea una persona que no tenga ningún vinculo con él, o con cualquier integrante del crew.

Quiero decirles que a partir de ahorita que están viendo este video, se jalen ahí donde les dije a buscar las llaves, ahí voy a estar yo o gente del equipo regalando cubrebocas. El que no traiga cubrebocas no participa aunque se lo encuentre no se la va a ganar, es la regla numero uno, no pleitos, todo con paz", dijo.