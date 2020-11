Sinaloa.- El youtuber Markitos Toys sorprendió a sus seguidores con una nueva actividad altruista, en esta ocasión sacó de su bolsillo la cantidad de 100 mil pesos para comprar medicamento para niños con cáncer. Fue durante la tarde de este 28 de noviembre donde dio a conocer su buena obra por medio de su canal de youtube, el cual tiene ya casi 2,5 millones se suscriptores. Como era de esperarse esta publicación desató la locura en redes sociales y en poco tiempo superó las 200 mil reproducciones. "Esto compre con 100 mil pesos" tituló el video.

Y es que este tipo de actividades han comenzado a caracterizar al influencer sinaloense. En el pasado mes de mayo se convirtió en tendencia por haber regalado 100 mil pesos a familias que vivían del basurón en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Mas tarde volvió a estar en boca de todos por regalar 300 abanicos cuando las temperaturas estaban por los cielos en la capital, y en realidad podríamos seguir comentando todas las buenas obras que el joven ha hecho por sus seguidores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, esta ayuda a los pequeños enfermos de cáncer ha sido una de las más relevantes, pues en su video explicó que la ayuda alcanzará aproximadamente para cuatro meses. Los beneficiados estarán recibiendo medicamentos completamente gratis durante este lapso de tiempo.

El medicamento que compró Markitos Toys para ayudar a los niños con cáncer es Acetif SI, un analgésico y antipirético, el cual es de gran ayuda para los efectos secundarios de las quimioterapias que los pequeños reciben, como dolores en el cuerpo y sobre todo temperatura.

Markitos Toys gasta 100 mil pesos en medicina para niños con cáncer/ Instagram

El youtuber hizo la compra de 24 cartones de este medicamente, donde cada uno contiene 40 unidades, sumando en total de 960, más otras que el tenía por separado. Por si fuera poco, esto no fue todo ya que también se dio a la tarea de comprar algunas cajas con guantes, mascarillas y hasta jeringas. Cabe señalar que Markitos Toys reconoció no ser un experto en el tema, no obstante, demostró ser bastante responsable, ejemplo de esto fue que al revisar la caja del medicamento notó que para su conversación debería estar en un lugar que no pasara de 25 grados, así que las colocó en una habitación con el aire acondicionado encendido.

Markitos Toys gasta 100 mil pesos en medicina para niños con cáncer/ Instagram

Desde luego que las reacciones y comentarios positivos no se hicieron esperar para el youtuber, en poco tiempo consiguió gran cantidad de estos.

Cada que ayudas a alguien se multiplican las bendiciones para ti, eres grande Markitos". "Markitos tiene un gran corazón! Dios lo bendiga". "Markitos que humilde eres, Dios siempre te bendiga y te de prosperidad". "Nadie absolutamente nadie: Markitos Toys gastando dinero de todo lo que gana para ayudar a más gente y otro youtubers del dinero que ganan comprando puras pendejadas y pudiendo también ayudar a más gente. Pero enserio que humildad la de Markitos se merece todo eso y mucho mas".

Cabe mencionar que también ha recibido algunos comentarios en contra, ya que algunos usuarios aseguran que el sinaloense solo realiza este tipo de acciones para generar fama, sin embargo, no podemos negar que se trata de grandes sumas de dinero las que el joven utilizar para ayudar. Y es que las cosas han marchado bastante bien para él, desde que comenzó a subir contenido a la red logró ganarse el corazón de miles por su humildad y sencillez, al igual que regala grandes momentos de diversión por las ocurrencias de sus amigos como "El Chiquete", "Jaimico", entre otros.

Recordemos también que hace algunas semanas había comentado a sus seguidores que estaba en planes de comprarse una casa, y así fue, recientemente subió un video para mostrar sus nuevas instalaciones. El domicilio está ubicado alrededor de una muy popular privada próxima a "La Lomita" un recinto religioso muy popular, en una exclusiva zona de la ciudad cuyas viviendas tienen un valor por arriba del promedio.

La nueva casa de Markitos Toys/ Instragam

Aunque muchos curiosos pensarían que Markitos Toys regala dinero por cumplir una meta o algo por el estilo, la realidad es otra, ya que desde que comenzó la pandemia de Covid-19, ha tratado de ayudar a las familias sinaloenses que la han pasado mal debido a la cuarentena, por lo que cada que puede lanza su granito de arena junto al Team Toys.