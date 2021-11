Markitos Toys no celebra su cumpleaños para ayudar a señora en Culiacán

México. El youtuber sinaloense Markitos Toys no deja de sorprender con sus acciones a sus amigos y seguidores en redes sociales y celebra esta vez no fue la excepción al llevar un regalo a una señora.

Markitos Toys no quiso celebrar su cumpleaños como acostumbra y esta vez hizo algo diferente: acudió a la casa de una señora en Culiacán, Sinaloa, México, para llevarle un regalo especial, se trata de un aire acondicionado.

Markitos Toys hizo que la señora se emocionara al recibir en su casa un aire acondicionado. "No quiero que lo venda, le voy a mandar a alguien para que se lo instale y pueda dormir agusto en su cuarto", le expresa el youtuber a la señora.

El momento de la sorpresa hacia la señora lo comparte Markitos Toys a través de YouTube. En las imágenes quedaron grabados los instantes en que llega al domicilio de la señora y le entrega personalmente el aire acondicionado.

Pero también Markitos Toys comenta en el mismo video que por primera vez en muchos años no festejó su cumpleaños y explica los motivos.

"No hice fiesta porque es una chinga, no va a faltar a quién no invitas, luego acaban sentidos, invitas a unos y otros no, además es un batallar."

El popular youtuber dice que le encantan las fiestas, pero no tanto las de sus cumpleaños porque no se da a basto con "el sentimiento" de la gente.

"Es que luego los invitados se sienten porque no van a sentarte con ellos en su meaa y empiezan los reclamos. Para evitarme esas cosas mejor no hice fiesta, es mejor así, es más, ni el teléfono conesté a nadie, ni a mi madre."

En esta ocasión lo que a Markitos Toys llena de satisfacción es que pudo llevarle alegría a la citada señora y compartirle un regalo especial que le hacía falta. Darle felicidad ha sido el mejor regalo de cumpleaños que pudo tener, refiere.