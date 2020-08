Markitos Toys regala 50 mil pesos y gorras a sus fans por tanto apoyo

El youtuber Markitos Toys sigue derrochando dinero y popularidad en el mundo de las redes sociales, ya que realizó un live en redes sociales donde regaló dinero y gorras a sus fans desatando una vez más la locura, ya que el sinaloense siempre trata de ayudar a sus seguidores de todas las maneras posibles.

Aunque muchos curiosos pensarían que Markitos Toys regala dinero por cumplir una meta o algo por el estilo, la realidad es otra, ya que desde que comenzó la pandemia de Covid-19, ha tratado de ayudar a las familias sinaloenses que la han pasado mal debido a la cuarentena, por lo que cada que puede lanza su granito de arena junto al Team Toys.

En redes sociales circula la grabación donde Markitos Toys se comunica con sus fans por medio de video llamadas, para saludarlos y pedirles de inmediato un número de cuenta, pero no sin antes que le mostraran las gorras que Markitos Toys ha sacado a la venta, requisito indispensable para poderles depositar el dinero.

El primer afortunado se llevó la cantidad de cinco mil pesos, mientras que la segunda chica que logró mostrar dos gorras de Markitos Toys tuvo problemas, por lo que Markitos Toys le pidió un direct para poder hacerle un envió, por si fuera poco la tensión se incrementó entre los internautas después de que Markitos Toys asegurara que tenía muy poca batería en el celular, por lo que muchos estaban desesperados por recibir la videollamada.

Fueron diez personas las que se ganaron la cantidad de cinco mil pesos en la trasmisión de Markitos Toys, además de interactuar un rato con el youtuber quien fue felicitado por sus seguidores debido a las buenas acciones que ha realizado en los últimos meses.

Tras finalizar el live, Markitos Toys agradeció una vez más las muestras de cariño que tiene por parte de sus fans y aseguró que pronto volverá hacer una dinámica más para darle más sorpresas a sus fans, "Saludos plebes! Denle seguir a la página para seguir regalando dinero y gorras!!", escribió Markitos Toys en Facebook.

"Saludos desde Torreón, jamás imagine que unos morros me Iban a divertir tanto, y me iban a demostrar que es lo que es la humildad dios me los bendiga", "Hola que tal Bro primera vez que los veo me parece muy buena tu actitud dios los bendiga", "Nunca eh podido comprar una de tus gorras pero me encanta verte Dios te bendiga siempre", "Markitos un saludo desde Coahuila yo quiero comprar una de tus gorras hasta el mero norte de Coahuila", le escribieron a Markitos Toys.