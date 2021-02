Marko Peña promociona "Por amarte"

A tan solo unas semanas del lanzamiento de su nuevo sencillo, Por amarte, un gran cover del cantante Enrique Iglesias que fue muy sonado en los años 90, Marco Alberto Chávez Peña, mejor conocido en el ambiente de la música como Marko Peña, “el Mero, Mero”, compartió en entrevista vía telefónica para EL DEBATE sobre esta gran canción; asimismo, de los planes de colaboración que tiene para este año con los cantantes Roberto Junior y Pancho Barraza, entre otros.

El sencillo

Una de la cualidades que caracterizan al Mero Mero es que es un cantante al que le gusta innovar y eso es lo que precisamente ha hecho con este sencillo, al interpretarlo en versión norteño banda. “Me siento contento por los resultados, y principalmente con el equipo de trabajo por los arreglos que se hicieron, porque se cuidó mucho no perder el estilo del ritmo original en versión pop, además de ese toque de sentimiento y amor que transmite la canción. Por amarte es una magnitud de canción que marcó a muchos corazones en la época de los 90, y llevamos más de 250 mil reproducciones en 14 días que hicimos el lanzamiento. Asimismo, el video también ha tenido buena respuesta”, aseguró con emoción.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El cantante prepara duetos musicales.

Reto musical

Para Marko Peña, el haber lanzado este gran tema como su nuevo sencillo ha venido a darle mayor valor a su carrera. “Creo que sí tuve mucho valor para interpretar algo de este artista, como es Enrique Iglesias, y que nadie había sacado, porque el público siempre quiere escuchar a su artista favorito con su versión original. Y para mí es algo maravilloso que hayan recibido bien el tema, además, me parece sorprendente cómo la música da tantos toques, pero nunca deja de ser música, y sobre todo que llega a los corazones de las personas, pues considero que la música es toda similar si la haces con amor”.

De promoción en Mazatlán

Desde hace un mes el cantante se encuentra en Mazatlán y aseguró que aquí estará radicando por un buen tiempo haciendo promoción de su música y trabajando con artistas como Roberto Junior, su padrino Germán Lizárraga y Pancho Barraza, entre otros.

“Lo que busco al estar en esta tierra, que es la cuna de la banda, es sumarle a mi carrera y me siento agradecido con mi padrino, Germán Lizárraga, con Toño Lizárraga, Pancho Barraza y Roberto Junior, quienes me han cobijado muy bien y de quienes además he aprendido bastante. Ahora me dejaré guiar para saber cómo empezar a trabajar con profesionalismo”.

El tiempo que esté en Mazatlán, el Mero Mero aseguró que aprovechará al máximo cada momento, y si se da la oportunidad tocará puertas con agrupaciones como Banda MS y el Recodo, para compartirles algunos de sus temas, ya que no descarta la posibilidad de una colaboración con alguna de ellas. Asimismo, dijo que también le gustaría interpretar algún tema de Horacio Palencia.

2021: Un año de colaboraciones

El cantante que ha recibido más de 10 premios y que además es un fanático de Gerardo Ortiz, y no por sus corridos, sino porque lo considera un artista completo, con un gran talento, seguridad y proyección, expresó que este 2021 será un año de muchas colaboraciones.

“Este año quiero sumar en la música y hacer producciones. Viene un dueto con Roberto junior y otros tres duetos más que son sorpresas, además con un artista de Culiacán. Con Roberto voy a cantar un tema mío, es algo muy ranchero que ya casi estamos finalizando para estrenarlo, si Dios quiere, en marzo”.

Este 2021 el Mero Mero seguirá escribiendo canciones, ya que confesó que quiere ser un buen cantante, de ser posible el mejor de estos tiempos, pues consideró que ya quedan pocos de los grandes intérpretes de música regional mexicana.

Llevará serenata este 14 de febrero

En agradecimiento por el apoyo de su música, Marko Peña estará realizando una dinámica a través de sus redes sociales para festejar el día de los enamorados, la cual consistirá en llevar serenata y flores a la afortunada ganadora hasta su hogar.

Es por ello que invita a todos a que lo sigan en sus redes sociales, en Instagram como markopoficial, y en su fanpage como Marko Peña. Además, dijo que no olviden tocar la campanita en Youtube para que sean los primeros en disfrutar su música y especialmente su nuevo sencillo, Por amarte.