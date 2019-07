Marlene Favela, la protagonista de Gata Salvaje muestra a su bebé

El pasado mes de abril la actriz mexicana Marlene Favela confirmó su embarazo. Favela indicó en su momento que el embarazo la tomó por sorpresa, pues tenía muy poco que había dejado de tomar anticonceptivos, y hace unos días presentó a su bebé en un ultrasonido.

“Ni siquiera lo tenía en mente. Es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo es el más feliz del mundo”, confesó en entrevista para People en Español.

La actriz utilizó su red social de Instagram para compartir con todos sus seguidores el ultrasonido de su bebé acompañado de un mensaje, a unos meses de dar a luz. “Te amamos princesa”, se lee en la publicación.

Tras contraer nupcias con el empresario George Seely, hace más de un año, la actriz dio a conocer que este será su primer hijo.

Desde que la protagonista de telenovelas como "Gata Salvaje", "El señor de los cielos" y "Pasión y poder", se enteró que estaba embarazada no ha dejado de complacer a sus seguidores lo hermosa que luce en esta etapa e incluso utilizó su canal de Youtube para compartir algunos detalles de su embarazo y no pudo evitar llorar de emoción, al contar que se siente feliz por llevar en su vientre una vida que espera con todo el amor del mundo.

“La sensación que siente una mujer la primera vez que escucha el corazón de su bebé, es como si el mundo se detuviera. Ni siquiera podría explicárselo. Amo cómo cada centímetro de mi cuerpo está cambiando, mi pelo, mi piel, es como un viaje" escribe en una de sus publicaciones en Instagram”.

Marlene es originaria de Santiago Papasquiaro, Durango, y ha actuado en telenovelas de Telemundo como "El Zorro", "La espada y la rosa" y "Los herederos del monte", además, en 2007 se dio a conocer en la película "Species IV: The Awakening".