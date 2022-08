Marlene Favela antojablemente hermosa en vestido violeta super pegadito

Marlene Favela de 45 años de edad, vuelve a convertirse en tendencia por una poderosa razón, su manera de vestir, pues una vez más posó en un vestido violeta muy ajustado con el que dio cátedra por el buen gusto a la hora de vestir, ya que le fascina derretir las redes sociales a su antojo.

En la foto que compartió Marlene Favela se le puede ver sentada en una mesa con un vestido recto hasta las piernas para terminar con una gran abertura dándole un toque sexy, pero sin duda alguna el tamaño de su cintura es lo que siempre sorprende a todos debido a lo pequeña que luce, además de un rostro muy bello.

Más de 50 mil likes fue lo que logró la actriz mexicana en la foto, donde los elogios y piropos no se hicieron esperar, pero además la famosa dejó en claro que su belleza natural no se compara con alguna operación estética, algo que muchas famosas están haciendo, se trata de recurrir al bisturí para verse guapas, pero en el caso de la actriz de telenovelas no aplica.

"Dios hizo a la mujer y contigo la perfeccionó, ¡Preciosa!", "Muy bella se te quiere sedes República Dominicana", "Hola preciosa. La dueña de la clase, la elegancia y la Belleza. Toda una mamasita feliz miércoles", "Marlene a pesar del tiempo sigues siendo muy,muy muy bella", "Que hermosa, tienes cuerpo de barbie.... dónde compraste tus zapatos? Están pradrisimos", le escriben a la actriz.

Otra de las cosas por las que esta mujer llama demasiado la atención de sus fans se debe a que no es de escándalos, pues podrán decir lo que sea de ella, pero es una mujer muy refinada que prefiere que hablen de sus proyectos y no por asuntos personales, como el día que puso fin a su matrimonio con el empresario George Seely que lejos de hacer un chisme ella como toda una dama habló con la verdad.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que actualmente está soltera y la veremos próximamente en un reality de Telemundo, donde podría causar mucho revuelo su participación.