Marlene Favela celebra aniversario de boda con romántica fotografía

La actriz y empresaria mexicana, Marlene Favela, enterneció a sus millones de seguidores al compartir una romántica e inédita fotografía de su boda junto a su esposo, el empresario estadounidense, George Seely, con quien celebró su segundo aniversario de matrimonio por la Iglesia.

En la fotografía aparece Marlene a punto de darle un beso a George en la boca mientras se les ve vestidos de novios en un jardín y de lo más felices por festejar uno de los días más importantes de su vida.

Rápidamente y como era de esperarse, los comentarios y los me gustas no se hicieron esperar por parte de los fanáticos de ambos, pues hicieron que la fotografía alcanzara los 122 mil me gustas y cientos de comentarios en donde felicitaron a la feliz pareja y ahora padres de Bella Seely.

Actualmente, Marlene Favela se la pasa compartiendo lo increíble que es haberse convertido en madre y publica distintas fotografías de su vida junto a su pequeña Bella y su esposo George.

Deleitando a sus tres millones y medio de seguidores, la actriz ha hecho de su Instagram oficial, una plataforma en donde día con día comparte con sus seguidores sus nuevas experiencias como madre primeriza, pues desde que reveló su embarazo la pasó publicando su avance durante los nueve meses de gestación y esto fue del agrado de sus más fieles fanáticos.

Aunque Marlene fue la primera que compartió una fotografía con el objetivo de celebrar su aniversario de boda, su esposo, George Seely también se hizo presente en su cuenta de Instagram para publicar una fotografía distinta a la que ella posteó y la acompañó con un emotivo mensaje dedicado a su dulce esposa.

En dicha fotografía se aprecia a los dos al centro de la pista mientras se lleva a cabo el famoso primer baile de los novios y se siente la felicidad que los dos derrochaban en ese increíble e inigualable momento.