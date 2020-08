Marlene Favela celebra en grande su cumpleaños número 43 y se olvida de George Seely

México. La actriz duranguense Marlene Favela se muestra muy feliz en Instagram y agradece que 2020 sea el mejor año de su vida, pese a tantos problemas en el mundo y algo de "complejidad" en su vida, como su divorcio. Favela, quien ha actuado en telenovelas como El señor de los cielos, acaba de cumplir 44 años de edad y publica en sus redes sociales una imagen suya en la que posa con la tierna sonrisa que la caracteriza.

La actriz duranguense Marlene Favela celebra por sus 43 años de edad con una fotografía especial en Instagram y un mensaje también muy significativo en su vida con motivo de la celebración de un año más de vida. "Bendecida y rodeada de amor! Gracias 2020 porque a pesar de tu complejidad me has regalado el mejor año de mi vida!", escribe en Instagram la bella actriz.

Marlene Favela es una actriz originaria de Santiago Papasquiero, Durango, y en los inicios de su carrera actuó en telenovelas como Por tu amor, Infierno en el paraíso y Mujeres engañadas, en esta al lado de Laura León, pero su popularidad creció en México, Estados Unidos y otros países cuando protagonizó Gata Salvaje, en 2002, y en la que actuó con Mario Cimarro y Ariel López Padilla, entre otros actores.

En el verano de 2012 firmó exclusividad con Telemundo y su trayectoria con la cadena incluye títulos como Zorro: la espada y la rosa, Los herederos del Monte, El rostro de la venganza y El señor de los cielos. Marlene ha demostrado tener mucho talento como actriz, además de ser muy guapa, y por eso ha conseguido destacadas actuaciones en melodramas mexicanos y de Estados Unidos.

Y algo que Marlene tiene en especial es que es una actriz muy sencilla y le gusta estar en contacto siempre con sus fans a través de las redes sociales; en ellas les comparte cosas de su vida personal y profesional. Su boda, y su primer embarazo, por ejemplo, es algo que siempre mostró a sus fans, aunque también la dolorosa situación de su separación, ocurrida apenas hace unos meses atrás.

Marlene Favela y George Seely se casaron en diciembre de 2017, pero ella confirmó en junio pasado en sus redes sociales por medio de un video que ya no viven juntos y empredieron ya trámites para su divorcio. Sintió la necesidad de compartir a sus fans la noticia de su divorcio con George, a quien definió como un hombre increible y con el que finaliza su matrimonio en términos amistosos.

La actriz citó que ella se encargaría de mantener a su hija y no pediría pensión a George, ni le exigiría ni un peso para la manutención de la pequeña. "Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas, era momento de dar un siguiente paso", informó.

Sobre los rumores de que Seely le habría pedido el divorcio luego que ella quisiera retomar su carrera artística, reveló que no fue así, se trata de una mentira y defendió a su expareja, a quien denominó como un buen hombre y una buena persona.

Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso", aseguró Marlene.