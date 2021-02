Marlene Favela con abdomen de veinteañera en traje de baño

Marlene Favela de 43 años de edad tiene paralizadas las redes sociales en estos momentos, pues la actriz se dejó ver con un traje de baño demasiado espectacular, pues se le miraba un cuerpazo de diosa con el cual se llenó de piropos y es que como madre soltera a la mujer originaria de Durango le han llovido piropos de todo tipo.

Para quienes no lo saben hace poco Marlene Favela se convirtió en madre por primera vez, por lo que muchos de sus fans pensaron que la artista jamás regresaría a tener ese cuerpo natural que siempre la ha caracterizado, pero vaya sorpresa se llevaron con esta foto que lanzó en su Instagram donde su abdomen se ve asombroso, sin ningún rastro de haber estado embarazada.

Aunque muchas veces ya le han preguntado a Marlene Favela como le hizo para volver a esa figurita de modelo, ella ha preferido mantenerlo en secreto, pero eso no es todo, pues cualquier outfit que se ponga se le ve de maravilla a la actriz, ya sea vestido, licra o short, la guapa actriz brilla en toda su totalidad como lo hizo con este traje de baño.

Wow bebé que ternurita tan sexi eres un Ángel mi niña Bonita mami eres Divina encantadora", "Que es lo que más te gusta de la playa dime", "@marlenefavela regálame esos lentes por favor", "Bellos tus lentes donde lo puedo conseguir", "El mes del amor! hay que guapísima estas como siempre. te amo mucho", le escriben a Marlene Favela por sus coquetas fotos.

Marlene Favela se ha llenado de mucha admiración por algo muy especial, ya que a ella nada la detiene a la hora de trabajar, desde el año pasado la hemos visto como modelo, y empresaria dejando en claro que hará todo lo posible por mantener a su hijo como ella lo dijo cuando dio a conocer que se iba a separar del padre de su bebé, George Seely.

Regresando como su faceta de modelo, varias tiendas ropa han pedido los servicios de Marlene Favela, pues la ven como un maniquí humano debido a la belleza que se carga, por lo que es muy común ver las redes sociales de la actriz, quien se la pasa subiendo fotos con ropa muy glamorosa, convirtiéndola en una mujer muy popular en el mundo de la moda.

Ahora si hablamos de la faceta como madre de Marlene Favela, podemos decir que la mujer lo hace extraordinario y casi siempre llena de ternura las redes sociales, pues para sus seguidores les es muy placentero ver a la artista disfrutando una de las mejores etapas de su vida, pues ella desde hace tiempo, añoraba con ser madre, por lo que cumplió su sueño.

A pesar del éxito que ha tenido Marlene Favela los internautas le han dicho que desean verla una vez más en las telenovelas, pues tiene rato sin aparecer en una, pero tal parece que el tiempo no le rinde del todo a la artista, quien prefiere dedicarse a los proyectos que tiene en estos momentos y que no le quitan tiempo para estar con su hija.

El majestuoso cuerpo de Marlene Favela/Instagram

Y es que para quienes no lo saben grabar una telenovela no solo lleva meses de trabajo, sino que tienes que estar varias horas en un foro de televisión, es por eso que la actriz no ha querido hacer nuevos proyectos, pues no se quiere perder ninguna etapa de su pequeña quien también se está volviendo muy famosa en las redes sociales.