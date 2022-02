Marlene Favela con costosa sudadera Dolce & Gabbana de corazón da clases de moda

Marlene Favela de 44 años de edad de nueva cuenta da cátedra de moda en redes sociales y lo hace de manera muy lujosa pues presumió su sudadera Dolce & Gabbana en color negro el cual compartió con sus fans en esta temporada de frío robando miradas como siempre, pues se le ve muy bien.

Como algunos ya lo saben no es la primera vez que un outfit se le vea bien a la actriz mexicana quien se ha convertido en la reina de la moda desde hace tiempo, pues hace unas combinaciones increíbles con las que deja fríos a todos, además de un maquillaje exquisito.

Pero como se dijo en un principio hablamos de lujo y es que la sudadera Dolce & Gabbana de Marlene Favela tiene un costo de 6 mil pesos, dejando en claro que le gusta usar lo más destacado en el mundo de la moda y este diseño con perlas en la parte centrar del diseño se le ven increíble.

Además, en la parte del medio un enorme corazón une las iniciales de la prestigiosa marca, mientras que en la parte de abajo está la leyenda Milano por lo que dicha sudadera tiene mucha presencia y vista, por si fuera poco ella lo combinó con un pantalón tipo terciopelo en color azul muy fuerte, mientras que su calzado fueron unas botas con las cuales se le ve cómoda.

"Eres muy HERMOSA y así conserva esa linda sonrisa y no permitas que nadie te quite la Felicidad saludos "La elegancia no se compra en la esquina y tú eres una mujer con mucho porté y elegancia", "@marlenefavela saludos que pases excelente fin de semana, saludos desde Oaxaca...", le escriben a la guapa mujer en redes.

Para quienes no lo saben Marlene Favela también está feliz porque hace poco regresó a las telenovelas con La Desalmada, donde causó furor total con su participación, pues también desde hace tiempo, no se le miraba en los melodramas.

Cabe mencionar que esta famosa se encuentra soltera en estos momentos, por lo que más de uno desea una relación con ella, pues es muy bella.

Leer más: Eduin Caz muy orgulloso revela que vendió ropa en el tianguis para salir adelante