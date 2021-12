Marlene Favela con traje sastre Louis Vuitton para esta temporada de invierno

Marlene Favela de 44 años de edad vuelve a dar clases de toque y elegancia en redes sociales, esto después de aparecer con un traje sastre de la línea Louis Vuitton el cual se le miraba espectacular a la famosa quien siempre ha modelado diseños exclusivos de distintas marcas mundiales.

Ahora le tocó modelar un traje sastre Louis Vuitton en color café el cual es ideal para la temporada de frío, conjunto estaba conformado por una especie de gabardina, así como un palazzo todos del mismo tono, mientras que en la parte de abajo lucio una blusa al parecer manga larga con cuello de tortuga espectacular.

Mientras que su cabello llevó unas ondas espectaculares muy acorde al outfit, mientras que en su mano llevaba un bolso parecido al peluche el cual le va muy bien a la temporada otoño invierno al igual que su maquillaje el cual llevó tonalidades frías muy coquetas con las que resaltaba las bellas facciones de su rostro.

Para quienes no lo saben Marlene Favela se ha convertido en una modelo muy popular de distintas marcas de ropa, pues la buscan por su esbelta figura y rostro radiante, pues no es la primera vez que modela de esta manera, por lo que cada aparición con un outfit diferente es la sensación absoluta.

"Te deseo lo mejor siempre y te abrazo con mucho cariño, sabes hoy no me siento bien me han llovido malas noticias espero no me ignores en verdad desearía contar con tú buena vibra", "Te ves Hermosa radiante y elegante mi amor bella cariño", "Que guapa estás mi vida que está bien saludos a todos saludos", le escriben a Marlene Favela con estos diseños.

Otra de las cosas por las que dicha actriz mexicana es muy querida ha sido por lo trabajadora que es pues no descuida la línea de muñecas que vende inspiradas en su hija Bella Seely, las cuales han sido muy bien recibidas por el público.

Por si fuera poco Marlene Favela se prepara para nuevos proyectos el año que viene, aunque no ha revelado que será sus fans esperan que sea nuevamente una telenovela.

