Marlene Favela confiesa que Televisa le haría un disco musical pero un ejecutivo le dijo que cantaba feo

Marlene Favela de 44 años de edad es considerada una de las mujeres más bellas de las telenovelas, pues verla actuar es un agasajo para muchos, ya que lo hace de una manera maravillosa, y es que desde muy joven sabía que su vocación era realizar personajes en distintos melodramas lo cual logró.

Pero para quienes no lo saben sus inicios no solo comenzaron como actriz mexicana, ya que la mujer nacida en Durango se pudo haber convertido en cantante, pues un alto ejecutivo se lo propuso, por lo que Marlene Favela se metió a clases de canto, para debutar en la industria musical, pero cuando fue escuchada por la persona que se lo sugirió al final le dijo que ella no cantaba, lo cual lo tomó con humor.

"Me acuerdo que hace muchísimos años, un ejecutivo de Televisa me dijo que me podían hacer un disco y dije 'pero si yo no canto, entonces me mandaron al CEA a estudiar canto, afinación y todo, estuve ahí algunas semanas y luego después cuando me dijo efectivamente mijita, no cantas, fíjate que no soy ni afinada que chistoso", dijo Marlene Favela quien deseaba triunfar en ese medio.

Y es definitivamente la actuación le va muy bien a Marlene Favela quien ha tenido la oportunidad de realizar diversos roles tanto de protagonista como antagonista en diversas telenovelas, además de varias televisoras, pues tiene una larga trayectoria, la cual siempre ha sido observada por los productores.

Para quienes no lo saben la actriz es considerada una mujer muy fashion y es que si entras a su cuenta de Instagram, podrás ver como se ve esta guapa mujer con diversos diseños de distintas marcas con las cuales se ha robado en más de una ocasión el suspiro de sus seguidores.

"Te sigo desde que te vi de pequeña en gata salvaje, sin duda se ve que eres una gran persona y seguro una gran mamá, y espero que siempre tengas éxitos en todo lo que hagas un saludo desde España", "Me encanta Marlene Favela, ahora me aparecen sus vídeos no sabía que tenía un canal de Youtube voy a ver todos los vídeos", le escriben a Marlene Favela tras hablar de su vida profesional.