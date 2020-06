Marlene Favela confirma divorcio y aclara especulaciones

México.- Luego de meses de especulaciones y rumores, la actriz mexicana Marlene Favela confirma las sospechas de sus seguidores; ya tiene tiempo separada de su esposo George Seely, con quien tiene a su primogénita Bella Seely y le pidió el divorcio. Esto lo informó mediante sus redes sociales, donde se mantiene con constante contacto con sus fans.

Sobre los rumores de que Seely le habría pedido el divorcio luego que ella quisiera retomar su carrera artística, reveló que no fue así, se trata de una mentira y defendió a su expareja, a quien denominó como un buen hombre y una buena persona.

Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso", aseguró Marlene.

Asimismo, dijo que jamás llegaría a hablar mal de él, ya que es un hombre que respeta y quiso muchísimo, razón por la que se casó con él y aunque estén divorciados, planea que su hija en común mantenga una buena relación con ambos.

Sobre a los términos del divorcio, la actriz de telenovelas explicó que no pedirá ningún tipo de pensión alimenticia para Bella, ya que ella sola se hará cargo de cubrir todos los gastos de su hija.

No voy a pedir ninguna pensión alimenticia. Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite", aseveró.