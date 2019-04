Marlene Favela confirma estar embarazada

CDMX.- La actriz mexicana Marlene Favela confirmó que se encuentra embarazada por primera vez. Manifestó que la noticia la tomó por sorpresa, sobre todo porque hace muy poco tiempo dejó de tomar anticonceptivos.

Tras contraer nupcias con el empresario George Seely, hace más de un año, la actriz dió a conocer que este será su primer hijo.

Marlene cuenta con tres meses de embarazo y a causa de que recientemente dejó de tomar anticonceptivos, no se esperaba que pudiera quedar embarazada.

“Ni siquiera lo tenía en mente. Es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo es el más feliz del mundo”, confesó en entrevista para People en Español.