Marlene Favela está de luto, tras la muerte de Roberta

La actriz Marlene Favela, quien es originaria de estado de Durango y está en espera de su primer hijo, se encuentra de luto tras la muerte de Roberta, y lo comparte en Instagram, donde le escribe unas emotivas palabras de despedida.

Marlene Favela está triste por la muerte de su mascota, a quien se refiere como su "bolita de nieve", quien vivió en su hogar durante dieciocho años y lamentablemente perdió la vida. A su lado, dice Marlene, viajó por muchos lugares del mundo.

Te amo Roberta. No te imaginas lo mucho que te voy a extrañar, mi pedacito de carne. Gracias por estos 18 años de tu infinito amor, por ser mi compañera, por acompañarme en mis aventuras."

Hicimos tanto juntas, viajar, vivir en otros países, me enseñaste tantas cosas, estuviste en cada momento importante de mi vida, en lo cotidiano también; siempre siempre me hiciste sentir amada."

Marlene se muestra profundamente triste con la muerte de su anialito, quien además de lo que señala antes, aprendió también a amar mucho más y respetar a los animales.

Marlene se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. En abril pasado confirmó su embarazo, el cual, dijo, le tomó por sorpresa, pues tenía muy poco que había dejado de tomar anticonceptivos.

En días pasados presentó en Instagram a su bebé en un ultrasonido y a la revista People en Español le confesó que su esposo es el más feliz del mundo.

Ni siquiera lo tenía en mente. Es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo es el más feliz del mundo.”